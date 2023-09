Per mercoledì 20 settembre, tempo stabile e soleggiato

Sole, cieli velati al mattino e sole con temperature in ulteriore aumento. Queste in estrema sintesi le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di lunedì 19 settembre con massime comprese tra i 31 ed i 35 gradi.

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba.

Nello specifico su litorale tirrenico, sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su litorale ionico e litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Aumentano le temperature

Ancora su le temperature massime nell’isola. Massime comprese tra i 31 ed i 35 gradi. Previsti 32 gradi ad Agrigento, 35 a Caltanissetta, 32 a Catania, 32 ad Enna, 34 a Messina, 31 a Palermo, 34 a Ragusa, 34 a Siracusa, 34 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: In questa giornata ci saranno dei rovesci sulle Alpi del Triveneto e condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso e clima estivo. Temperature massime fino a 31°C.

Sud: Caldo africano grazie all’anticiclone. La giornata trascorrerà con cielo a tratti nuvoloso. Le temperature supereranno i 34°C.

Per mercoledì 20 settembre, tempo stabile e soleggiato

Pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; metri. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: Il tempo tenderà a peggiorare al Nordovest con piogge e locali temporali, nubi irregolari sul resto delle regioni. Temperature stabili.

Centro: Alta pressione prevalente per cui la giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Clima estivo.

Sud: In questa giornata il cielo si presenterà diffusamente parzialmente nuvoloso. Temperature che non subiranno sostanziali variazioni.

Giovedì 21 settembre

Nord: In giornata il tempo tenderà gradualmente a peggiorare con rovesci e locali temporali su gran parte dei settori, meno in Emilia Romagna.

Centro: In questa giornata il tempo tenderà a peggiorare con rovesci e temporali in Toscana, piovaschi sui monti e cielo poco nuvoloso altrove.

Sud: Alta pressione e quindi la giornata trascorrerà con tante nuvole, anche con qualche piovasco pomeridiano in Campania. Clima caldo.