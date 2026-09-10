Ancora una giornata calda e ventosa con decine di incendi in Sicilia. I roghi hanno mobilitato sin dalle prime ore del mattino i vigili del fuoco, i forestali e i volontari della protezione civile regionale.

Complessa si è rivelata la situazione nella provincia di Palermo, dove un incendio ha interessato la zona della Conca d’Oro. Per fronteggiare le fiamme e garantire il rifornimento idrico, la sala operativa ha disposto l’attivazione di autobotti provenienti dai comuni limitrofi di Altavilla Milicia, Terrasini e Santa Flavia, mobilitando uomini e mezzi. Interventi anche tra Catania, Enna e Trapani Il bollettino dei soccorsi registra numerosi interventi anche nel catanese e nell’Ennese.

A Scordia, nei pressi del parco intitolato a Caval Garibaldi, i vigili del fuoco sono state impegnate per domare un vasto incendio di sterpaglie. Situazioni analoghe si sono verificate a Randazzo, in contrada Scialone, e a Camporotondo Etneo.

Nella provincia di Enna, la pressione dei roghi ha richiesto interventi ad Assoro, in contrada Cugno di Galera. Sul versante occidentale, la provincia di Trapani ha vissuto ore di forte tensione a causa di un incendio sviluppatosi in località Triscina, nel comune di Castelvetrano, e di un rogo di canneto registrato a Erice.

Un ulteriore intervento si è concluso positivamente a Marsala, nella zona di Baronazzo, dove le squadre sul campo hanno dichiarato l’incendio completamente spento dopo aver completato le necessarie operazioni di messa in sicurezza. Diversi fronti di fuoco, inclusi quelli registrati nel Ragusano tra Comiso, Vittoria e la strada provinciale 17, sono stati spenti. Nel messinese, fiamme tra i comuni di Taormina e Castelmola, lungo via Gaetano Martino.