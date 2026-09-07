Allerta incendi in tutta la Sicilia e temperature massime ancora elevate, ma senza l’incubo delle ondate di calore asfissianti. È questo il quadro delineato dall’avviso numero 197 diffuso oggi dal Dipartimento regionale della Protezione Civile, valido a partire dalla mezzanotte di domani, 8 settembre 2026, e per le successive 24 ore.

Il vasto promontorio africano continua a dominare il Mediterraneo centro-occidentale. Sull’isola le condizioni resteranno stabili, con temperature senza variazioni di rilievo e massime percepite che toccheranno i 37°C a Messina, i 35°C a Catania e i 34°C a Palermo.

Palermo: preallerta arancione per gli incendi e bollino verde per il caldo

Per la giornata di domani a Palermo l’attenzione resta alta sul fronte roghi. La Protezione Civile ha dichiarato il livello di preallerta (colore arancione). Sebbene la pericolosità accertata sia classificata come “bassa”, la misura scatta automaticamente in virtù della campagna estiva antincendio boschivo (AIB) attiva sull’isola. In questo scenario, il sindaco è tenuto a mantenere i contatti con le strutture operative locali, la Prefettura e la Regione.

Nessuna emergenza, invece, sul fronte della salute: per le ondate di calore Palermo si assicura un bollino verde (Livello 0). La temperatura massima percepita sarà di 34 gradi, una condizione meteorologica che non comporta rischi per la popolazione. Il quadro rimarrà pressoché identico anche mercoledì 9 settembre, con una leggera flessione a 33 gradi.

La situazione nel resto dell’Isola

Il rischio incendi non risparmia nessuna provincia, mostrando una Sicilia colorata interamente d’arancione, seppur con livelli di pericolosità differenti:

Pericolosità Media (Preallerta Arancione): Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa.

Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa. Pericolosità Bassa (Preallerta Arancione): Palermo e Trapani.

Per quanto riguarda il rischio sanitario legato alle ondate di calore, Messina è l’unica città sotto osservazione con un bollino giallo (Livello 1) e una temperatura percepita di 37 gradi, indice di condizioni che possono precedere situazioni di rischio. Catania si allinea a Palermo con un bollino verde (Livello 0) e 35 gradi percepiti.

I venti soffieranno deboli o moderati a regime di brezza, mentre l’umidità minima nei bassi strati oscillerà tra il 20 e il 40%, mantenendo l’aria particolarmente secca e favorevole alla propagazione dei roghi in caso di innesco.