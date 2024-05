Il clou è previsto per venerdì 17 maggio

Forti temporali al nord, caldo estivo (anticipato) al sud dove sono attese anche punte di 38 gradi in Sicilia dove le temperature da qualche giorno sono già in aumento. Il clou è previsto per venerdì 17 maggio.

Queste le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de IlMeteo.it. “Già dalle prossime ore – spiega – fenomeni intensi continueranno a colpire Piemonte e Lombardia per poi scivolare rapidamente verso Emilia, Veneto e gran parte del Nord-Est. Sulle coste adriatiche non si escludono isolate trombe marine con la possibilità di grandine di grosse dimensioni”.

Italia spaccata in due, caldo in aumento in Sicilia

“Di contro, precisa Tedici, al Centro-Sud avremo bel tempo, in prevalenza asciutto. Domani in Pianura Padana sono previsti rovesci, fulmini, grandine e raffiche di vento superiori ai 100 km/h. Un fenomeno sempre più frequente anche a causa dei cambiamenti climatici e della maggior energia in gioco. Ancora una volta, invece, l’Italia spaccata in due vedrà il centro-sud alle prese con sole e caldo estivo con punte fino a 35°C al sud. Venerdì 17 il tempo è previsto in deciso miglioramento anche al nord e si prevedono solo rovesci su Alpi e Prealpi. Il caldo, invece, aumenterà sempre di più in Sicilia con ben 38°C all’ombra a maggio”.

Già nel weekend ci saranno però alcune novità: ci sarà un aumento del pulviscolo sahariano nell’aria (la cosiddetta “sabbia del deserto”) con cieli più lattiginosi e anche delle piogge rosse o ocra sulle regioni del centro-sud nella giornata di domenica, Sicilia compresa. Per quanto riguarda il nord vivremo una tregua, in quanto da lunedì sono previste nuove piogge atlantiche.

Nel dettaglio

Mercoledì 15. Al nord: rischio temporali con grandine. Al centro: sole a tratti velato, caldo estivo, locali rovesci non esclusi. Al sud: sole a tratti velato e caldo estivo.

Giovedì 16. Al nord: rischio temporali con grandine. Al centro: sole a tratti velato e caldo estivo, locali rovesci non esclusi sull’alta Toscana. Al sud: sole a tratti velato e caldo estivo.

Venerdì 17. Al nord: miglioramento, rovesci solo sulle Alpi. Al centro: bel tempo prevalente, caldo. Al sud: soleggiato e caldo. Tendenza: sabato e domenica con altri rovesci sparsi.

