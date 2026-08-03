La Sicilia si prepara a vivere un’altra giornata da bollino rosso. Il Dipartimento della Protezione Civile Regionale ha emesso l’avviso numero 162 per il 4 agosto 2026, confermando una morsa di calore che non dà tregua. L’alta pressione di matrice nordafricana continuerà a dominare lo scenario meteorologico dell’Isola, spingendo le temperature a livelli critici.

Ondate di calore: bollino rosso a Palermo e Catania

La situazione più difficile sul fronte delle temperature si registrerà nei due principali centri urbani dell’Isola. Sia a Palermo che a Catania è stato dichiarato il Livello 3 (colore rosso) per le ondate di calore, che indica condizioni di rischio persistenti per tre o più giorni consecutivi.

A Palermo si attende una temperatura massima percepita di 37 gradi, mentre a Catania la colonnina di mercurio salirà fino a una temperatura percepita di 38 gradi (valore che aumenterà ulteriormente a 39 gradi mercoledì 5 agosto). Resiste al Livello 2 (colore arancione) la città di Messina, con una massima percepita stabile a 38 gradi.

Rischio Incendi: stato di preallerta in tutte le province

Il quadro meteorologico, caratterizzato da umidità minima nei bassi strati tra il 30% e il 40% e temperature massime elevate, mantiene altissima l’attenzione per il pericolo roghi. La Protezione Civile ha dichiarato lo stato di preallerta (colore arancione) per tutte e nove le province siciliane.La pericolosità è stimata come “Media” nella maggior parte del territorio (Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo e Trapani) e “Bassa” nel ragusano e nel siracusano. Tuttavia, l’annuale Campagna AIB impone l’attivazione automatica delle fasi operative di preallerta per l’intera regione, obbligando i sindaci a mantenere i contatti costanti con le strutture locali, la Prefettura e la Regione.

Le previsioni

Per la giornata di martedì sono previste precipitazioni isolate, principalmente a carattere di rovescio o temporale pomeridiano, confinate esclusivamente sulle aree interne e montuose della Sicilia sud-orientale. Altrove il cielo rimarrà sereno, con venti deboli di provenienza meridionale e brezze lungo le coste nel pomeriggio.