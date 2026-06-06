Il percorso di crescita di Forza Italia sul territorio si rafforza con l’adesione di Giusi Meli, la candidata più votata a Caltavuturo con 668 preferenze, e di Bartolo Guggino, eletto in Consiglio Comunale.

Una scelta che rappresenta un importante segnale politico e conferma la capacità del progetto guidato da Edy Tamajo di aggregare amministratori e rappresentanti locali che condividono una visione fondata sul pragmatismo, sulla buona amministrazione e sulla vicinanza ai cittadini.

«Accolgo con grande soddisfazione Giusi Meli e Bartolo Guggino nella famiglia di Forza Italia. La loro esperienza e il consenso ottenuto sul territorio sono il segno di un impegno concreto che oggi si unisce al nostro progetto. Continuiamo a costruire una squadra fatta di persone credibili, competenti e radicate nelle comunità, con l’obiettivo di dare risposte e opportunità alla Sicilia», dichiara Edy Tamajo.

L’ingresso di Giusi Meli e Bartolo Guggino rafforza ulteriormente la presenza di Forza Italia a Caltavuturo e conferma un percorso politico sempre più attrattivo per chi crede in una proposta moderata, concreta e orientata allo sviluppo dei territori.