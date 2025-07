Aprono i cantieri per rifare i marciapiedi in un altro tratto della via liberà e cambia il percorso delle due linee più frequentato degli autobus a palermo: la linea 101 che è la principale in città, e la linea 806 che è la più usata durante il periodo estivo.

I cantieri per i rifacimento dei marciapiedi partiranno, a breve, da piazza Alberico Gentili e cammineranno verso piazza Vittorio Veneto, ed occuperanno per intero la corsia preferenziale direzione stadio. L’intera corsia preferenziale sul lato sinistro della strada sarà impercorribili quindi gli autobus che vanno in quella direzione (direzione stadio o in direzione Mondello) non potranno usare quella corsia

Il nuovo percorso della linea 101

Di conseguenza la linea 101, dalla Stazione centrale, dopo aver percorso regolarmente via Roma invece di svoltare verso il Politeama proseguirà dritto verso via Isidoro Carini, via Pasquale Calvi, via Marchese di Villabianca, via Marchese di Roccaforte. Poi raggiungerà piazza Leoni e da lì proseguirà su viale Del Fante fino allo Stadio. La modifica riguarda solo la direzione stadio. nel senso opposto di marcia, invece non ambierà nulla. Quindi resterà invariato il tragitto dalla stadio a piazza Giulio Cesare.

Il percorso della linea 806

Situazione simile per la linea 806 che, partendo da piazza Sturzo, non svolterà su via Libertà in direzione piazza Vittorio Veneto, ma proseguirà sulla medesima piazza Sturzo per continuare il sua percorso in via Isidoro Carini, via Pasquale Calvi, via Marchese di Villabianca, via Marchese di Roccaforte e piazza Leoni. Una volta lì, imboccherà via Imperatore Federico, poi via Martin Luther King, farà inversione in piazza Sellerio, e poi svolterà a destra in via della Favorita per riprendere il normale percorso. Anche in questo caso resta invariato, invece, il percorso inverso ovvero quello da da Mondello verso il centro città.

I nuovi percorsi sono provvisori e resteranno in vigore fino alla fine de lavori di rifacimento dei marciapiedi i cui cantieri verranno posti in essere nel corso della settimana