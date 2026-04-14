Un nuovo vertice per la struttura del governo Meloni incaricata di occuparsi del mezzogiorno d’Italia e delle politiche di sviluppo per l’area meridionale del Paese. L’avvocato Giuseppe Romano è stato nominato proprio a capo del dipartimento per il Sud. Lo comunica la presidenza del Consiglio dei ministri in una nota. La nomina avviene ”in piena continuità con il lavoro svolto nella struttura di missione Zes, presso la quale Romano ricopriva l’incarico di coordinatore”, si legge.

Chi è Giosi Romano

Giuseppe Romano, noto come Giosi, campano di origine (e in quella Regione è cresciuto politicamente e amministrativamente) è una figura politica di rilievo che già indicato come possibile candidato alle Regionali 2025 in Campania. A dicembre dello scorso anno diventa, di fatto, uomo di fiducia del Governo Meloni con la nomina alla struttura di missione per la Zes unica ed oggi diventa, di fatto, l’uomo del governo per il Sud Italia

Carolina Varchi: “Segnale di continuità”

“La nomina di Giosi Romano a capo del Dipartimento per il Sud rappresenta un segnale di continuità nell’azione del Governo Meloni per il rilancio del Mezzogiorno. Il Dipartimento avvia il proprio lavoro nel solco tracciato dall’esperienza della Zes, che ha già prodotto risultati concreti e significativi in termini di attrazione degli investimenti e sostegno al tessuto produttivo” commenta in una nota la responsabile di Fratelli d’Italia per le Politiche del Mezzogiorno, Carolina Varchi, ex vice sindaco di Palermo ed estremamente attenta alle cose siciliane e di Palermo.

Strategia per il sud condivisa

“All’avvocato Giosi Romano rivolgo le mie congratulazioni e l’augurio di buon lavoro, certa che saprà proseguire con determinazione lungo questo percorso. Con lui abbiamo già condiviso iniziative e politiche strategiche per il Sud, nella convinzione che solo attraverso strumenti efficaci si possa rafforzare la crescita armonica tra i territori e valorizzare appieno le potenzialità del Mezzogiorno”, ha concluso la Varchi.