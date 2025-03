L’avvocato Vincenzo Pillitteri è stato confermato presidente della camera penale di Termini Imerese Cefalù e Madonie “Himera”. Il suo vice è Luigi Spinosa.

I consiglieri eletti sono: Giovanni Iuppa, Carlo Licciardi, Fabio Raneri, Provvidenza Di Lisi, Rosa Maria Sciortino, Giuseppe Chiaramonte, Pierpaolo Minà e Giuseppe Testa.

I probiviri, invece, sono: Salvatore Sansone, Bonaventura Zizzo e Marco Vazzana.

“In un momento storico difficile – afferma il presidente Vincenzo Pillitteri -, in cui la struttura costituzionale sta per essere attuata anche attraverso la riforma della separazione delle funzioni dei magistrati, con l’entrata in vigore del cosiddetto processo penale telematico e con gli effetti della riforma Cartabia, ritengo che l’attenzione culturale e di formazione dell’avvocatura debba essere sempre più importante.

Tale aspetto deve, tuttavia, essere di pari grado alle esigenze inerenti alle difficoltà pratiche incontrate tutti i giorni dagli operatori del diritto in relazione alle profonde inadeguatezze del sistema giustizia a fronte delle innovazioni tecnologiche. C’è ancora tanto da fare per il prossimo biennio”.