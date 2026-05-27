Linee del tram bloccate a Palermo, dove questa mattina, intorno alle 7, un camion con autoscala ha tranciato la linea area all’altezza di via Beato Angelico, interrompendo l’alimentazione elettrica
. L’incidente ha provocato lo stop ai convogli sulle linee 2, 3 e 4 costringendo Amat, partecipata comunale che si occupa del trasporto pubblico in città, ad attivare tre navette sostitutive.
“La ditta che si occupa del full service è già al lavoro per ripristinare l’alimentazione elettrica delle linee – dice il presidente di Amat, Giuseppe Mistretta – prevediamo che la circolazione possa riprendere in giornata”.
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