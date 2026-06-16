L’autostrada A19 Palermo-Catania è rimasta chiusa nella mattinata di oggi, martedì 16 giugno, a causa di un violento incendio che ha interessato un autoarticolato. Il mezzo pesante stava percorrendo la carreggiata in direzione del capoluogo etneo quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato avvolto dalle fiamme nel tratto compreso tra i comuni di Villabate e Bagheria. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Il carico di batterie esauste e l’intervento dei pompieri

L’incendio è attualmente sotto controllo e sono in corso le delicate operazioni per la rimozione dell’autoarticolato dalla carreggiata. Il mezzo pesante trasportava un carico di batterie esauste, elemento che ha richiesto la massima attenzione da parte dei soccorritori durante le fasi di spegnimento. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine per gestire la viabilità e i rilievi del caso.

Riapertura parziale e disagi alla circolazione

Dopo la chiusura totale del tratto autostradale per consentire le prime operazioni di soccorso, l’autostrada è stata parzialmente riaperta al transito su una sola corsia di marcia. Si registrano comunque forti rallentimenti e lunghe code in direzione Catania, in attesa che il veicolo venga completamente rimosso e che la sede stradale sia ripulita dai detriti per il ripristino della normale circolazione.