Cambiare il modello turistico dell’isola per non dipendere più soltanto dal mare e dai mesi estivi. È questa la nuova strategia della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, che punta a ridisegnare il posizionamento internazionale del brand Sicilia per il 2027. L’obiettivo principale è ambizioso ma chiaro: ampliare e delocalizzare l’offerta, intercettando nuovi segmenti di viaggiatori per allungare la stagione turistica su tutto l’arco dell’anno e redistribuire i flussi anche verso le aree interne e i borghi meno conosciuti.

Una svolta strategica che arriva sulla scia di una stagione incoraggiante. I dati provvisori del 2026 confermano infatti la crescita del settore nell’isola. A spingere le presenze è soprattutto l’ottima performance della rete aeroportuale siciliana, che nel periodo compreso tra gennaio e luglio ha registrato un incremento del traffico passeggeri superiore al 7,5% rispetto all’anno precedente.

Le nuove direttrici: i quattro pilastri dell’offerta

La nuova pianificazione poggia su quattro asset tematici complementari, scelti per la loro capacità di generare motivazioni di viaggio slegate dal classico turismo balneare e capaci di attirare flussi nei mesi più freddi:

Cicloturismo e outdoor: percorsi e itinerari naturalistici pensati per gli amanti delle vacanze attive, capaci di collegare parchi, riserve e paesaggi costieri.

percorsi e itinerari naturalistici pensati per gli amanti delle vacanze attive, capaci di collegare parchi, riserve e paesaggi costieri. Cammini storici e spirituali: una rete di mobilità dolce per favorire una fruizione lenta, diffusa e sostenibile del territorio e dei suoi servizi locali.

una rete di mobilità dolce per favorire una fruizione lenta, diffusa e sostenibile del territorio e dei suoi servizi locali. Archeologia: la valorizzazione capillare dell’immenso patrimonio di parchi e siti dell’isola per consolidare il turismo culturale internazionale.

la valorizzazione capillare dell’immenso patrimonio di parchi e siti dell’isola per consolidare il turismo culturale internazionale. Enogastronomia d’eccellenza: non più un semplice corredo alla vacanza, ma un vero e proprio motore d’attrazione in grado di connettere filiere produttive e tradizioni locali.

A supporto di questa pianificazione, la Regione ha preparato nuove pubblicazioni tematiche e itinerari operativi pensati appositamente per agevolare il lavoro di tour operator e buyer internazionali.

La rampa di lancio al TTG di Rimini

Tutto questo pacchetto di riforme e la nuova campagna promozionale saranno presentati ufficialmente al mercato internazionale in occasione del TTG Travel Experience di Rimini, la principale fiera italiana del settore in programma dal 14 al 16 ottobre 2026. La Regione salirà in fiera (Hall C2, Stand 125-219) con un’ampia delegazione di imprese turistiche, DMO territoriali e scali aeroporti per stringere nuovi accordi commerciali. Oltre al business, lo spazio siciliano ospiterà le eccellenze culturali dell’isola, come i Carnevali storici, la Fondazione Sant’Elia e lo Sherbeth Festival dedicato al gelato artigianale. L’appuntamento chiave è fissato per il 15 ottobre alle ore 10:00, con il briefing ufficiale dell’assessore Elvira Amata alla stampa nazionale ed estera.