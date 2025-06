La campagna ha lo scopo di chiedere al consiglio regionale di approvare procedure chiare, definite e uniformi per l’aborto farmacologico in regime ambulatoriale, per garantire a tutte le donne la possibilità di scegliere l’interruzione della gravidanza farmacologica e di prendere il secondo farmaco a domicilio.

Giorno 25 giugno alle ore 18.30 abbiamo organizzato un evento di lancio della campagna, al cinema King di Catania, con numerose associazioni, partiti politici e movimenti di cittadini; è prevista la descrizione dell’iniziativa, con interventi di esposizione della procedura farmacologica e illustrazione delle problematiche organizzative che la ostacolano in Provincia di Catania. L’evento sarà completato dalla proiezione del film “Mai raramente a volte sempre”.

Luogo: Cinema King Catania, Via Antonio de Curtis, 14, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 18:00

Artista: film “Mai raramente a volte sempre”

Prezzo: 5.00

Link: https://www.facebook.com/cellulacoscionicatania?locale=it_IT

