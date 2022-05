A Palermo la kermesse con 235 atleti nel ricordo di Falcone e Borsellino

La festa è iniziata. Nel ricordo di Falcone e Borsellino e delle vittime delle stragi del ’92. E non poteva essere diversamente dato che il teatro di questa edizione dei campionati italiani di atletica leggera promozionale Fisdir porta anche il nome di Vito Schifani, uno degli agenti di scorta (che era anche un promettente quattrocentista) del giudice Giovanni Falcone che perse la vita nell’eccidio del 23 maggio di 30 anni fa.

La kermesse è stata inaugurata nell’impianto di viale del Fante alla presenza del sindaco di Palermo Leoluca Orlando. La manifestazione sportiva organizzata dall’associazione Vivi Sano Sport, patrocinata dal Comune di Palermo, che oggi e domani, domenica 22 maggio, vede la partecipazione di 235 atleti con disabilità intellettivo-relazionale in rappresentanza di 26 società sportive provenienti da tutta Italia.

La staffetta speciale dall’albero Falcone

In mattinata, una staffetta speciale ha dato al via ai campionati. Partita dall’Albero Falcone in via Notarbartolo, con Daniele Giliberti e Maria Falcone, è culminata allo Stadio con Alfredo Morvillo che ha raccolto il testimone da Oscar Stephen – un atleta della Vivi Sano Sport – ultimo staffettista.

Le parole del sindaco Orlando

“Trent’anni fa, con le stragi di Capaci e via D’Amelio la mafia uccideva magistrati e poliziotti che erano riferimento e simbolo per tutti noi della legalità del diritto. Dopo quella terribile stagione ci fu la forte reazione della società civile. Da quel momento ci è stato un risveglio dei diritti. Diritto alla libertà, alla vita, allo sport, alla salute”, ha detto Orlando. “Ecco perché – ha aggiunto – oggi dobbiamo dire grazie alla Fisdir che ha pensato di organizzare a Palermo i campionati italiani di atletica leggera dedicati a coloro i quali nonostante tutto dimostrano una grande forza di volontà e per questo un grande apprezzamento va a tutti gli sportivi con disabilità, ai loro familiari, a coloro che li allenano ogni giorno e al pubblico in questa splendida giornata che è un inno alla vita. Viva lo sport e viva l’atletica leggera”.

Il programma delle gare

Gare che saranno articolate su vari tipi di specialità. Corse su 50, 80 e 300 metri, staffette su 50,100 e 150 metri, lanci e salto in lungo da fermo. Nutrita la partecipazione dei palermitani. I Delfini Blu sono al via con 20 atleti, la Vivi Sano Sport con 18, la Radiosa con 11 e la Sottomarino con 9.