In acqua 60 barche ed oltre 300 veliti

Si chiude con le regate di sabato e domenica la 45ma edizione del Campionato Invernale Vela d’Altura organizzato dal Centro Velico Siciliano.

Nella quarta prova di questo fine settimana, il circolo palermitano con il contributo della Lega Navale Italiana Sezione Palermo Centro e della Società Canottieri Palermo, manderà in acqua nei due giorni di regate nel golfo del capoluogo siciliano una sessantina di barche e oltre trecento velisti. Il modo migliore per festeggiare l’inizio del cinquantesimo anno di attività del club organizzatore.

La terza tappa ha rivoluzionato le classifiche

Nella terza tappa, dopo i capricci delle condizioni meteo marine che avevano caratterizzato le prime due prove, tutte le classi sono andate in acqua e non sono mancati i colpi di scena come l’incidente capitato al Bad 37 I Am Bad e al Comet 45 Quattrogatti che si sono scontrati in boa rimediando una doppia squalifica. Il loro caso sarà discusso nuovamente dal comitato di regata sabato in vista delle regate decisive della loro classe previste per domenica.

Il programma della quarta prova del Campionato invernale vela d’altura

Ad aprire il programma della quarta prova della 45ma edizione del Campionato Invernale Vela d’Altura saranno i monotipi. Questi andranno in acqua alle 13 di oggi, sabato 26 marzo.

Domani, domenica 27 marzo alle 11, invece toccherà alle barche di altura e mini altura con le classi Crociera-regata, Gran Crociera e Vele Bianche. Le regate si disputeranno tutte sulle boe con percorsi a bastone nel golfo di Palermo.

I protagonisti nelle varie categorie

La situazione alla vigilia dell’ultima prova, dopo le revisioni delle classifiche provvisorie, vede al comando fra i monotipi nella classe Platu 25 Isola del Vento di Luciano Marchese della Società Canottieri Palermo; nella classe Meteor al comando Pippo di Marcello Costa della Lega Navale; tra gli Azzurra in testa Azzurra1 di Michele Russotto della Lega Navale.

Fra le barche di altura e mini altura nella classe Crociera-regata al comando Jules et Jim 2 di Salvatore e James Brucato del Vela Club Palermo.

Alle sue spalle Joy di Giuseppe Cascino del Centro Velico Siciliano. Nella classe Gran Crocera al comando c’è Gleam of Ichnusa di Salvatore Pardo della Società Canottieri Palermo davanti a Leduelune di Fluvio Russo del Vela Club Palermo.

Nella classe Vele Bianche mantiene il comando della classifica Stephanie armata da Antonio Mercadante del Vela Club Palermo. A seguire la barca del Centro Velico Siciliano Poquito III di Tommaso Adragna.