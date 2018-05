Camplus Palermo dispone di 110 posti letto con camere doppie o singole, completamente arredate

La residenza di Palermo di Camplus – il primo provider di housing per studenti universitari in Italia, che oggi gestisce circa 8 mila posti letto in tutta Italia – ha ricevuto il Premio “professor Romano Del Nord” come Migliore residenza universitaria italiana.

Il Premio, istituito dal MIUR con il Decreto n. 165 del 28 febbraio 2018 e con il contributo della Cassa Depositi e Prestiti, in ricordo del docente Romano del Nord che ha presieduto a lungo la Commissione paritetica ministeriale alloggi e residenze per studenti universitari, è stato decretato da una giuria composta dall’architetto Mario Cucinella; dal professor Mario Panizza, membro della commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari; dalla professoressa Maria Teresa Lucarelli, presidente della Società Italiana della Tecnologia dell’Architettura; dal professor Roberto Bologna, in rappresentanza del Dipartimento di Architettura – DIDA dell’Università degli Studi di Firenze e dall’avvocato Agnese del Nord. Tra le cinque residenze selezionate Camplus Palermo si è aggiudicato il primo premio.

Camplus Palermo, dopo Catania, è la seconda residenza College di Camplus in Sicilia.

Situata nel quartiere Albergheria, nel centro storico della città, a soli 600 metri dalla cittadella universitaria, la residenza è ben collegata con le principali sedi universitarie della città e vicina ai principali servizi di trasporto (stazione centrale e metropolitana). Camplus Palermo dispone di 110 posti letto con camere doppie o singole, completamente arredate. Come ogni struttura Camplus, la residenza di Palermo è dotata di comfort di standard elevato con aree comuni attrezzate: una sala ristorazione, un auditorium modulabile, una biblioteca, sale studio, sale workshop e quelle ricreative, una palestra pluriattrezzata, una lavanderia e 150 mq esterni. Camplus Palermo si distingue per la sua audacia, infatti, oltre ad essere una residenza per studenti offre il servizio Guest con soluzioni di accoglienza in hotel, residence e guest house, per chi viaggia per turismo e per lavoro, mettendo in contatto studenti e turisti.

Le residenze universitarie Camplus College, che in Italia ospitano oltre 1.000 studenti, sono progettate appositamente per garantire le migliori condizioni abitative, di studio e per il tempo libero. Tratto distintivo delle residenze Camplus è quello di non essere solo un alloggio, ma un ambiente creato per collegarsi con altri studenti, con i docenti universitari e le realtà del territorio, compreso il tessuto economico e imprenditoriale locale. Al suo interno Camplus offre anche formazione, community e networking, tutto sotto la guida di una direzione composta da Direttori, Responsabili formativi di community e Responsabili Careers Service e di una rete di oltre 500 tutor specializzati che sostiene ciascuno studente nelle sue scelte, orientandolo verso la scoperta del suo talento e il raggiungimento dei suoi obiettivi.

“Siamo davvero onorati di ricevere il “premio come miglior residenza universitaria in Italia” – commenta Maurizio Carvelli, Fondatore e CEO di Camplus – sin dalla nostra nascita ci prendiamo cura di ogni studente, accompagnandolo, non solo durante il percorso di studi, ma sostenendolo nel cammino verso il suo futuro. Per questo proponiamo attività formative e multidisciplinari con lo scopo di far emergere il talento di ogni studente e di coltivare le proprie passioni. In Camplus crediamo fortemente nelle relazioni tra gli studenti e mondo accademico e abbiamo a cuore il futuro di ogni studente per questo abbiamo istituito al nostro interno un Careers service che si occupa di orientare ognuno verso il proprio futuro professionale dandogli la possibilità di entrare in contatto con grandi realtà e professionisti, per accompagnarlo e supportarlo in uno dei periodi più importanti della sua vita.”

La rete Camplus (www.camplus.it) è il più grande provider di housing per studenti universitari in Italia, con molteplici offerte abitative e servizi. Camplus propone soluzioni flessibili e differenziate, per rispondere a ogni esigenza: collegi universitari di merito; residenze e appartamenti per studenti universitari o soluzioni per brevi permanenze per turisti, visiting professor e ricercatori.

Camplus nasce nel 2007 dalla partnership tra Fondazione C.E.U.R. (Centro Europeo Università e Ricerca) e Fondazione Falciola, che da oltre vent’anni operano in sinergia per la gestione di patrimoni immobiliari e per la progettazione di soluzioni abitative su misura, con una particolare vocazione per la residenzialità di studenti universitari. La Fondazione C.E.U.R. è stata riconosciuta dal M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) nel 1991 ed accreditata come rete di collegi di Merito in base al D.lgs 29 Marzo 2012, n.68. È membro, inoltre, della C.C.U.M. (Conferenza dei Collegi Universitari di Merito). La Fondazione Falciola è nata, invece, nel 1995 come player di housing sociale con la mission di favorire una concezione formativa ed educativa dell’abitare. Nel 2007 la Fondazione Falciola è stata incorporata nella Fondazione C.E.U.R. Capacità di relazione e completezza dei servizi sono gli elementi distintivi della rete Camplus, che contribuiscono a renderla un punto di riferimento unico per qualunque necessità abitativa.

La rete Camplus con i suoi tre servizi – College, Apartments e Guest – è oggi presente in 13 città: Bologna, Catnia, Cesena, Ferrara, Milano, Novara, Palermo, Parma, Perugia, Roma, Torino, Venezia e Vercelli.