Accoglienza calorosa all'aeroporto Falcone e Borsellino

Continuano le scene di isteria collettiva femminile intorno agli spostamenti dell’attore turco Can Yaman. che si trova a Palermo per le riprese di una fiction. Conosciuto in Italia prima per la relazione con la siciliana Diletta Leotta, Can Yaman è atterrato domenica all’aeroporto Falcone e Borsellino nel capoluogo siciliano proprio per le riprese della fiction nella quale sarà protagonista assieme all’ex miss 2003 Italia Francesca Chillemi.

Caos davanti l’albergo ieri sera al suo rientro e oggi all’uscita

L’attore ha avuto la felice idea di postare su Instagram le immagini dei fan che lo hanno accolto ma geolocalizzandosi anche nell’hotel che lo ospita. Questo ha permesso a chi ancora non lo sapesse di raggiungerlo. Così sia ieri sera al suo rientro in hotel che oggi uscendo dalla struttura la folla impediva ogni tipo di transito.

Donne a urlare cercando di attrarre la sua attenzione per un selfie o anche soltanto per un saluto o a tentare anche solo di ‘toccarlo’ e giornalisti a cercare un video, una foto, una dichiarazione.

Un mese di permanenza, “Già amo Palermo”

L’attore sarà in città per un mese. E pronostica “Sarà divertente”. Sul suo profilo Instagram (che conta 8,7 milioni di follower), Can Yaman scrive un messaggio d’amore alla città: “.Già amo Palermo, abbiamo iniziato bene” postando, inoltre, un video dell’accoglienza ricevuta all’aeroporto Falcone Borsellino.

Centinaia di fan hanno urlato il suo nome sperando in un selfie con lui. E qualcuna ha anche gridato “nudo, nudo, nudo!”.

La cena con Francesca Chillemi

Can Yaman e Francesca Chillemi a cena seduti al tavolo del ristorante che si scambiano sorrisi e sguardi complici. La foto pubblicata sul profilo social dell’attore turco fa già volare la fantasia dei follower, ma nessun nuovo amore sembra essere all’orizzonte: la loro sarebbe solo una bellissima intesa tra colleghi che stanno girando la stessa fiction. Tuttavia, i follower si sono scatenati.