Travolta la norma sul terzo mandato per i sindaci dei comuni minori (fino a 15mila abitanti) ed esclusa la possibilità che le regole di ingaggio cambiassero in vista delle amministrative di primavera, non ci sono più ostacoli nel percorso di scelta dei candidati sindaci. In lizza fra maggio e giungo ci saranno tre grandi città capoluogo: Messina (con il sindaco Basile appena dimessosi) Agrigento ed Enna ma anche molti comuni medi e tanti più piccoli.

La norma sul terzo mandato non avrebbe toccato, in nessun caso, i comuni maggiori ma gli equilibri complessivi sono comunque da tenere presenti. Sgomberato il campo il centrosinistra decide di partire, a spron battuto, proprio da Messina dove la sfida è ampia e difficile e si gioca la partita con Cateno De Luca anche in vista di eventuali alleanze per la regione

Il tavolo del centrosinistra con Controcorrente

Torna, dunque. a riunirsi subito, oggi, il tavolo del Centrosinistra in vista delle prossime elezioni amministrative di Messina. Un percorso già avviato nelle scorse settimane e che prosegue con continuità, nel segno del confronto e della costruzione di una proposta condivisa per la città dello Stretto.

L’appuntamento è previsto per le 19:30 presso la sede del Pd di Messina. Attorno al tavolo, i rappresentanti di Pd, M5S, Europa Verde, Sinistra Italiana, Casa riformista e Controcorrente.

“In un quadro politico caratterizzato – afferma Armando Hyerace, segretario della federazione provinciale del Pd di Messina -, da un lato, da scelte concentrate nelle mani di un unico riferimento e, dall’altro, da alleanze che si definiscono dietro accordi di potere, il centrosinistra continua a lavorare con metodo, mettendo al centro contenuti, visione e partecipazione”.

Obiettivo del tavolo è quello di definire un un programma credibile per Messina e individuare il miglior profilo possibile per la candidatura a sindaco, una figura capace di fare sintesi e rappresentare tutte le forze della coalizione. Un lavoro di responsabilità e determinazione al quale contribuirà Controcorrente, che rafforza e amplia il perimetro del campo progressista.