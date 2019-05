Per l'animale non c'è stato nulla da fare

Scene di orrore a Trabia dove questa notte un cane è stato legato ad un’auto abbandonata e bruciato vivo. Il cane sarebbe morto in seguito alle gravissime bruciature sulla maggior parte del corpo. A morire, dopo atroci sofferenze, è stato un pitbull, forse un randagio. L’animale, secondo quanto denunciano su social gli animalisti, sarebbe stato legato ad un’automobile abbandonata e dato alle fiamme.

“Mi chiamano in piena notte – racconta l’animalista Salvatore Libero Barone autore fra l’altro della foto -. Un povero pit dato alle fiamme in provincia di Palermo. Neanche il tempo di vestirmi e lui non respirava più. Il pit era pure incatenato ad un rottame. Una coppia di ragazzi ha assistito alla sofferenza indicibile di questa ennesima vittima che bruciava lentamente e chissà da quanto. E chissà quanta sofferenza”.

Secondo il racconto di Barone, la coppia di ragazzi che si accorta di quanto stesse accadendo avrebbe provato a liberarlo ma le fiamme erano troppo forti. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco, il personale dell’Asp e del canile di Trabia.