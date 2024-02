L'ordinanza avrà validità di sei mesi con opzione di rinnovo

Nuova proroga da parte del Comune per il mantenimento di alcune strutture di supporto al canile municipale di Palermo all’interno dell’ex Mattatoio. Con l’ordinanza sindacale 23 del 1 febbraio 2024, il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Rosi Pennino hanno autorizzato l’uso dei box di via Macello 21 “quali strutture funzionali al presidio sanitario; per il ricovero e mantenimento dei cani di proprietà comunale che non possono trovare allocazione presso il Presidio Sanitario”. Il provvedimento avrà validità di sei mesi, con opzione di rinnovo ” in base alle esigenze della struttura sanitaria di piazza Tiro a Segno 5″. Dopodichè, cani e gatti ospitati all’interno delle strutture comunali si dovrebbero trasferire verso la nuova struttura che sarà realizzata nei terreni di Fondo Magliocco, all’interno del quartiere Falsomiele.

Rini: “Chiederò rifinanziamento del fondo per le adozioni”

Soddisfatta dell’accordo raggiunto la consulente per il Benessere Animale Ilenia Rini, la quale però auspica ulteriori misure a sostegno del lavoro dei volontari. “Puntiamo maggiormente sulle adozioni attraverso il lavoro delle associazioni – dichiara -. Per questo, chiederò ufficialmente che venga rimpinguato il budget che serve per far partire gli animali verso le adozioni. Così, le associazioni potranno fare le attività burocratiche sulle adozioni, con il Comune che incentivi questa cosa. Sicuramente conviene pagare il viaggio per trovare una cosa a questi animali piuttosto che continuare a pagare vitto e alloggio all’interno del canile. Fatto che contribuirà anche a diminuire la spesa per le casse comunali”.

Come segnalare cani abbandonati e bisognosi di cure

La procedura di segnalazione degli animali vaganti/abbandonati/feriti rimane invariata. Chi trova un animale vagante può metterlo in sicurezza, cercare un proprietario nei dintorni in caso di smarrimento e, se non lo trova, deve allertare la polizia municipale al numero 0916733432. La sala operativa inserisce la segnalazione in una piattaforma informatica e contatta il Comune di Palermo per l’intervento immediato. In situazioni urgenti, il cittadino può richiedere di condurre direttamente l’animale al Presidio Sanitario.