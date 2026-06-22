Nell’ambito del festival Voci di Periferia – Nuove Consonanze, promosso dall’associazione MusicaMente di Palermo, martedì 23 giugno, alle 21, alla chiesa di San Giovanni dei lebbrosi, nel quartiere Settecannoli di Palermo, è in programma “Canti, cunti e tesori della Palermo normanna”, un evento che intreccia musica, narrazione e memoria storica in un percorso artistico dedicato alla riscoperta dell’identità multiculturale della Palermo medievale.





Uno spettacolo tra musica e racconti curati da Maurizio Maiorana, che guideranno gli spettatori alla scoperta della storia, delle tradizioni e dei tesori della Palermo normanna. Per l’occasione l’ensemble musicale sarà formato da Maria Elisabetta Trupiano (soprano), Picci Ferrari (soprano), Fortunata Prinzivalli, (contralto), Maurizio Maiorana (tenore), il Quartetto Sax Solum diretto maestro Nino Peri, Riccardo Lo Coco (mandolino), Silvio Natoli (viola da gamba e liuto), Simone Domini (percussioni). Dirige il maestro Fabio Ciulla.





La rassegna è promossa dall’associazione MusicaMente e realizzato con il contributo del ministero della Cultura, nell’ambito dell’avviso pubblico per l’erogazione di contributi ad attività professionali di spettacolo dal vivo finanziate attraverso il Fondo Nazionale dello Spettacolo nelle aree periferiche del comune di Palermo e della città metropolitana.





Cuore della serata sarà “Versus et Faciendum Peregrinus”, dramma liturgico composto intorno al 1150, durante il regno di Ruggero II. I versi in latino raccontano la resurrezione di Cristo e i successivi incontri con Maria Maddalena, i discepoli e l’incredulo Tommaso, restituendo al pubblico una preziosa testimonianza della spiritualità e della produzione artistica della Sicilia medievale. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Luogo: Chiesa di San Giovanni dei lebbrosi

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Maurizio Maiorana

Prezzo: 0.00

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