‘Cantiere Popolare si struttura in vista delle nuove sfide elettorali che lo attendono in Sicilia. L’Avv. Massimo Dell’Utri è il nuovo coordinatore regionale che accompagnerà il Movimento alle prossime scadenze elettorali in Sicilia.

Dell’Utri sarà affiancato dal direttivo regionale che, oltre a Roberto Clemente, è composto dai coordinatori Provinciali e dai responsabili dei Dipartimenti. Nelle prossime settimane si aggiungeranno al direttivo regionale due vice coordinatori regionali e cinque nuovi componenti eletti dall’assemblea regionale del movimento, composta dagli oltre cento coordinatori locali già nominati.