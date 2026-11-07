LA VIABILITÀ SU STATALIUE AUTOSTRADE NELL'ISOLA

Un vero e proprio lunedì nero si prospetta per la viabilità in Sicilia. Agli interventi già programmati da Anas sulle principali arterie dell’isola, si aggiunge una pesante chiusura d’urgenza scattata con decorrenza immediata sulla A20 Messina-Palermo a causa di problemi strutturali su un viadotto. Tra autostrade a singhiozzo, sensi unici alternati e stop notturni, spostarsi da una parte all’altra della regione richiederà molta pazienza.

Ecco il quadro completo dei blocchi, i percorsi alternativi e gli orari dei cantieri che rischiano di mandare in tilt il traffico.

Chiusura urgente A20 Messina Palermo tra Rometta e Villafranca Tirrena

La notizia più critica riguarda l’autostrada A20 Messina-Palermo, in direzione Messina. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) ha disposto la chiusura temporanea e immediata del tratto compreso tra lo svincolo di Rometta (km 24+000) e lo svincolo di Villafranca Tirrena (km 20+200). Il provvedimento, scattato d’urgenza, si è reso necessario per avviare interventi indifferibili di ripristino strutturale sul viadotto Fiorentino.

Cosa cambia per la viabilità:

Durata: il blocco resterà in vigore fino alle ore 20:00 del 16 novembre 2026, o comunque fino al completamento dei lavori.

Svincoli sbarrati: è totalmente chiusa al transito anche la rampa di ingresso in autostrada dello svincolo di Rometta per chi è diretto verso Messina.

Il percorso alternativo: i veicoli provenienti da Palermo e diretti a Messina hanno l’uscita obbligatoria a Rometta, dovranno percorrere la viabilità ordinaria lungo la SS 113 e potranno rientrare in autostrada solo allo svincolo di Villafranca Tirrena. I mezzi di soccorso e le forze dell’ordine saranno comunque garantiti in sicurezza.

Ispezioni notturne sul viadotto Casteldaccia (A19)

Spostandoci sulla A19 Palermo-Catania, i disagi inizieranno da lunedì 9 novembre e proseguiranno fino al 13 novembre 2026. Sotto la lente dei tecnici c’è la campata numero 8 del viadotto Casteldaccia.

Per consentire le ispezioni ravvicinate, saranno chiuse le corsie di marcia ed emergenza in entrambe le direzioni, ma solo di notte, dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo. I tratti interessati sono:

Direzione Catania: dal km 8,000 al km 8,800;

Direzione Palermo: dal km 9,400 al km 8,600.

Lavori Terna sulla Palermo-Catania: stop temporanei (“Stop&Go”)

Ancora sulla A19, all’altezza di Resuttano (tra il km 93,670 e il km 94,070), si viaggerà a singhiozzo in entrambe le direzioni per i lavori di Terna Rete Italia sull’elettrodotto. I blocchi avverranno nella fascia oraria dalle 7:00 alle 17:00 secondo il seguente calendario:

17 novembre 2026: 7 interruzioni da 5 minuti ciascuna per la stesa dei cavi tramite elicottero;

3 dicembre 2026: 16 interruzioni da 10 minuti ciascuna per la rimozione di funi e reti protettive.

(Nota: i primi interventi si sono già svolti il 6 novembre).

SS 114 tra Acireale e Aci Castello: cantiere ad alto rischio code

Nel Catanese si preannunciano fortissimi rallentamenti sulla Strada Statale 114 “Orientale Sicula”. Da lunedì 9 novembre e fino all’11 dicembre 2026, nel tratto compreso tra Acireale e Aci Castello (dal km 84,957 al km 85,250), scatterà il senso unico alternato regolato da movieri.

L’intervento serve a posare un nuovo elettrodotto interrato per conto di E-Distribuzione. Le limitazioni saranno attive dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 17:00 (esclusi festivi e prefestivi). C’è massima allerta per le code: il cantiere si trova infatti nei pressi di una rotatoria ad altissima densità di traffico. Nota positiva: ogni pomeriggio gli scavi verranno richiusi e la carreggiata sarà totalmente liberata per la sera. In ogni caso, vige il divieto di sorpasso e il limite di velocità a 30 km/h.

Galleria al buio sulla SS 124 “Siracusana”: semaforo per due mesi

Sempre in provincia di Catania, i disagi più lunghi interesseranno la SS 124. Dal 16 novembre 2026 al 16 gennaio 2027, per rifare l’impianto di illuminazione della galleria artificiale al km 57,260, sarà istituito un senso unico alternato con semaforo (o movieri) tra il km 57,250 e il km 57,400. Il provvedimento sarà attivo dalle 8:00 del 16 novembre alle 18:00 del 16 gennaio, con l’esclusione dei soli giorni festivi.

L’appello delle autorità: “Prudenza e programmazione”

Sia CAS che Anas raccomandano a tutti gli utenti della strada la massima attenzione. L’invito è quello di moderare la velocità in prossimità dei cantieri, rispettare la segnaletica provvisoria e, soprattutto per chi deve percorrere la Messina-Palermo o la Statale 114, di pianificare i propri spostamenti in anticipo calcolando i tempi di percorrenza inevitabilmente più lunghi.