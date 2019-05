L'incontro

Il presidente di CMC Ravenna, Alfredo Fioretti, ha incontrato il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, per fare il punto sulla situazione dei cantieri sul territorio siciliano che coinvolgono la cooperativa di costruzioni, che lo scorso 8 aprile ha presentato al Tribunale di Ravenna una richiesta di concordato.

La riunione, si legge in una nota, “si è conclusa positivamente con il reciproco impegno a proseguire il dialogo costruttivo volto a portare a termine tutti i lavori che sono in stato di avanzamento, considerando la complessa situazione normativa e regolatoria che tende a rallentare il processo di realizzazione dei progetti”.

Le parti si rivedranno “nei prossimi giorni a Palermo, presso la sede della Regione, in un tavolo allargato anche agli altri interlocutori, per individuare un percorso comune e condiviso finalizzato alla soluzione delle questioni aperte e alla prosecuzione e consegna, nei tempi fissati, dei lavori attualmente in corso nell’interesse dei lavoratori e dei cittadini siciliani”.