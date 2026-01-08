Altri quattro cantieri aprono in città per rifare strade e marciapiedi dalla periferia al centro. Tra le ultime delibere approvate dalla Giunta comunale alla fine del 2025 rientrano anche quattro provvedimenti dedicati alla manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi in altrettante circoscrizioni della città, attraverso accordo quadro.

I progetti sono stati approvati su proposta dell’assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando.

Le strade che verranno “rifatte”

Gli interventi riguardano quattro aree della città in altrettante circoscrizioni: nella seconda circoscrizione (il progetto del valore di 960 mila euro interverrà in piazza Giulio Cesare; via Oreto (tra piazza Giulio Cesare e via Vincenzo Errante); via Lincoln (tra piazza Giulio Cesare e corso dei Mille); corso dei Mille (tra via Lincoln e via Biagio Conte).

Nella quarta circoscrizione il secondo progetto dal valore analogo, esattamente 954 mila euro interverrà intorno all’ospedale civico e per la precisione in via Piave (da via Morozzo della Rocca a via Emilio D’Angelo); via Montegrappa (da via Giovanni Argento a piazzetta Porcelli); via Gustavo Roccella (da piazza Montegrappa a via San Raffaele Arcangelo); via Ernesto Tricomi (nei tratti compresi tra via Gaetano Parlavecchio, via Ughetti e via Carmelo Lazzaro); via Carmelo Lazzaro (da via Ernesto Tricomi a via Gaetano Lodato).

Il terzo progetto riguarda la quinta circoscrizione e vale un milione e 186 mila euro. Saranno rifatte strade e marciapiedi fra via Leonardo da Vinci (da via Casalini a viale Regione Siciliana); via Corrado Gianquinto e via Bova; via Ignazio Silvestri; via Nazario Sauro; via Eugenio L’Emiro (nei due tratti previsti); via Michele Piazza; corso Finocchiaro Aprile; via Imera; via Costantino Lascaris; via Marco Polo.

Infine nell’ottava circoscrizione (960 mila euro il costo delle opere) si interverrà fra via Principe di Paternò, via Alessio di Giovanni, via Vittorio Alfieri, via Luigi Pirandello, via Francesco Petrarca e piazza Boccaccio.

Il 2026 si apre con nuovi cantieri in continuità con quelli di via Libertà

“Il 2026 si apre nel segno della continuità amministrativa e della concretezza, con un impegno che prosegue senza esitazioni sul fronte della manutenzione e della riqualificazione delle infrastrutture cittadine. Con l’approvazione di questi progetti entriamo in una seconda fase strategica del nostro programma di rifacimento delle strade, che amplia l’azione dell’Amministrazione includendo in modo sistematico anche i marciapiedi, elementi fondamentali per la sicurezza, l’accessibilità e la qualità della vita urbana. È una visione che non lascia indietro nessuna parte della città: tutte le circoscrizioni sono e saranno coinvolte, perché Palermo cresce solo se cresce in maniera equilibrata, diffusa e senza disuguaglianze territoriali” dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Passaggio decisivo per la strategia di manutenzione

“Questi interventi segnano un passaggio decisivo nella strategia di manutenzione che questa Amministrazione ha scelto di portare avanti con metodo, visione e attenzione concreta ai bisogni quotidiani dei cittadini. Non parliamo di opere isolate, ma di un programma strutturato e diffuso, costruito per restituire qualità, sicurezza e decoro alla rete viaria di Palermo. Proprio per ridurre al minimo l’impatto sulla vita della città e sulla circolazione, una parte significativa delle lavorazioni sarà eseguita nelle ore notturne, a dimostrazione di un approccio responsabile che mette al centro l’interesse pubblico. È un percorso che proseguirà con l’approvazione di nuovi lotti e l’apertura di ulteriori cantieri, con l’obiettivo di cambiare in modo duraturo il volto delle nostre strade e dei nostri quartieri. Si tratta di una spesa complessiva, per tutte le 8 circoscrizioni, di circa 8 milioni di euro, ricavati dall’avanzo di amministrazione e, dunque, concertata insieme al Consiglio comunale che ha fornito il suo importante contributo sugli interventi da effettuare” commenta l’assessore alle Opere pubbliche del Comune di Palermo Totò Orlando

I successivi quattro lotti di interventi

Ma le manutenzioni non si fermano qui. A seguire sono previsti ulteriori quattro interventi che vedono le somme già impegnate e prossime all’approvazione dei progetti in Giunta. Si tratta di opere di manutenzione e ripristino nella I circoscrizione: via Mongitore, piazza Manfredi, via Fratelli Lagumina, via Porta di Castro, largo Gerbasi, corso Tukory, via Torino, via Pavia, via Trento, via Manzoni, via Milano, via Bruno, via Gorizia, piazza San Nicolò degli Scalzi, via Fiume, via Divisi, via Montesanto, via Favara, Via Donizetti, via Gioacchino Rossini, via Alessandro Scarlatti, via Ugo Antonio Amico, via del Castello, via Fratelli Cianciolo, via San Alessandro, via San Sebastiano, piazza della Fonderia, vicolo Cassarelli e piazza Cassarelli.

III circoscrizione: via Oreto (tratto compreso tra l’incrocio con via Buonriposo e via Vincenzo Errante), via Gaspare Palermo, via del Vespro (dall’incrocio con via Gaspare Palermo), via Gaetano Parlavecchio fino a via Madonia e via Villagrazia (tratto compreso tra piazza Guadagna fino all’incrocio con via San Filippo).

VI circoscrizione: viale Croce Rossa (da piazza Vittorio Veneto a via Villa Sofia), via dei Nebrodi (da via Belgio a via Sardegna), via Aquileia (da via Sardegna a viale Lazio) e via Sardegna (da viale Regione Siciliana a via Empedocle Restivo).

VII circoscrizione: via Partanna Mondello, piazza Bolivar, via Sferracavallo e via del Manderino.