Tutte le limitazioni, i divieti e le modifiche alla viabilità

L’Ufficio Traffico e Mobilità del Comune di Palermo ha firmato un’ordinanza che introduce nuove limitazioni al traffico e al transito pedonale in tre zone chiave della città: via dell’Artigliere, piazza Leoni e via Sampolo. L’obiettivo è consentire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e marciapiedi.

I cantieri prenderanno il via il 25 agosto e resteranno attivi per un periodo massimo di 90 giorni. Gli interventi saranno eseguiti a stralci, cioè su piccoli tratti alla volta, per contenere i disagi e garantire, per quanto possibile, la circolazione.

Via dell’Artigliere e piazza Leoni: carreggiata a metà e stop ai mezzi pesanti

Per via dell’Artigliere e piazza Leoni è prevista la chiusura al transito di metà carreggiata per ogni senso di marcia, consentendo la circolazione a doppio senso solo ai mezzi leggeri nella carreggiata restante.

Restano esclusi dal transito i mezzi pesanti e quelli del trasporto pubblico, sia locale che privato, come autobus, pullman e autolinee.

Previsto, inoltre, il divieto di sosta h24 su entrambi i lati della strada e la chiusura temporanea dei marciapiedi nei tratti interessati dal rifacimento, per porzioni massime di 50 metri.

Via Sampolo: marciapiedi off-limits e sosta vietata

Anche via Sampolo, nel tratto compreso tra via Salvatore Bono e via Emanuele Guttadauro (escluse), sarà interessata da limitazioni: divieto di sosta h24 sul lato sinistro della carreggiata e chiusura del transito pedonale nei marciapiedi oggetto di rifacimento.

L’ordinanza stabilisce inoltre che l’AMAT dovrà adeguare i percorsi degli autobus in base all’avanzamento dei lavori. Le modifiche verranno rese note nei prossimi giorni attraverso comunicazioni ufficiali agli utenti.

L’intervento rientra nel piano di riqualificazione della viabilità urbana e ha un obiettivo chiaro: rendere più sicure le strade e restituire decoro ai quartieri interessati. I cantieri, che scatteranno proprio a fine agosto, rischiano, però, di trasformarsi in un banco di prova per la mobilità cittadina.

Le restrizioni previste potrebbero infatti rallentare pesantemente la circolazione, soprattutto nelle ore di punta, quando Palermo torna a fare i conti con il traffico quotidiano.

Il Comune invita residenti e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a pianificare gli spostamenti in anticipo per evitare disagi.

Per maggiori informazioni consulta l’ordinanza del Comune di Palermo.