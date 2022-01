L'AFFONDO DEL SENATORE RENZIANO

Sempre più accese le polemiche per la gestione delle risorse del cosiddetto “fondone”, del Comune di Palermo, i fondi destinati alle imprese danneggiate dal Covid che la Giunta Orlando avrebbe adoperato per il piano di riequilibrio. Il candidato sindaco di Italia Viva, Davide Faraone, attacca Leoluca Orlando.

L’affondo di Faraone

“Nelle settimane passate – scrive il senatore renziano – ho sempre informato orgogliosamente i cittadini palermitani quando abbiamo approvato a livello nazionale provvedimenti che introducevano trasferimenti per gli enti locali, da utilizzare per una drastica riduzione delle tasse in favore di tutta una serie di categorie economiche colpite dalle chiusure obbligatorie o da restrizioni nell’esercizio della loro attività, per effetto delle disposizioni in materia di contenimento del COVID-19.

In questi giorni ho incontrato tanti ristoratori, albergatori, gestori di palestre e discoteche, parrucchieri, commercianti, imprenditori in generale e ho chiesto loro se nelle cartelle che stanno ricevendo dal Comune avessero riscontrato questa decurtazione. Nemmeno per idea, i bollettini ricevuti non hanno previsto alcun taglio, il pagamento prevede sempre lo stesso importo. Come se avessero fatto attività, come se avessero alzato la saracinesca. E invece non è stato così, erano le settimane del lockdown quelle, stavano chiusi e senza incassi”.

“Disastroso bilancio comunale”

“Ebbene – prosegue Faraone – l’amministrazione della mia città ha pensato bene di utilizzare quelle risorse per ripianare il già disastroso bilancio comunale, si tratta di somme stanziate dal governo in qualità di aiuti alle attività colpite dalla pandemia. Attività in sofferenza.

Siccome io alla mia parola tengo, siccome quando dico una cosa la faccio solo a ragion veduta, sono parecchio arrabbiato. Vi avevo detto che ci sarebbe stato il taglio e non è accaduto nonostante i nostri decreti legge lo prevedessero.

“Orlando restituisca il maltolto”

“È immorale la scelta fatta dall’amministrazione di non trasferire le risorse ai legittimi destinatari, ancor di più quando si presentano in consiglio comunale delibere che prevedono addirittura l’incremento delle tasse a fronte di servizi che non funzionano per nulla. Un gesto soltanto mi aspetto da Orlando e dalla sua amministrazione, la restituzione del maltolto. P.s.: segnalateci se anche in altre città è accaduta la stessa cosa”.

Chinnici “Finalmente emerge la verità, Orlando si vergogni”

Gli fa eco il consigliere renziano Dario Chinnici: “Oggi – dice il capogruppo di Italia Viva – in consiglio comunale è finalmente emersa la verità: i 31 milioni di euro stanziati dal governo nel 2020 e che il comune di Palermo ha usato per coprire i buchi di bilancio potevano essere impiegati per i ristori ai commercianti colpiti dalla pandemia. Cosa che denunciamo da due giorni, nonostante i goffi tentativi di smentita della giunta e di qualche partito di maggioranza, e che oggi è stata ufficializzata dagli uffici nel corso dei lavori d’Aula.

Adesso però vogliamo sapere come sono stati spesi questi soldi, centesimo per centesimo, sperando che il sindaco Orlando trovi il coraggio di spiegare alla città le sue scelte vergognose”.