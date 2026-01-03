Un pomeriggio di ordinaria follia si è consumato in piazza Europa a Termini Imerese, dove un uomo di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri del radiomobile del reparto territoriale locale.

L’intervento dei militari è scattato a seguito di una segnalazione per una violenta lite in corso tra marito e moglie all’interno di un bar della zona. All’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo si presentava in un evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, intento a inveire pesantemente contro la coniuge. Durante l’accesa discussione, l’indagato è anche caduto a terra, riportando una ferita al sopracciglio.

La situazione è degenerata rapidamente durante le fasi dell’identificazione. Nonostante la presenza dei militari, il quarantanovenne si è scagliato improvvisamente contro di loro, colpendo uno dei carabinieri con violenti spintoni e un forte calcio alla coscia. Nel bel mezzo della colluttazione, l’uomo ha cercato ripetutamente di raggiungere un borsello appoggiato su un tavolo vicino, all’interno del quale è stato successivamente rinvenuto un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 15 centimetri. Il pronto intervento degli operanti ha impedito che l’esagitato potesse impugnare l’arma, evitando conseguenze potenzialmente tragiche.

La condotta aggressiva del soggetto non si è placata neanche dopo il trasferimento in caserma. Durante la permanenza negli uffici del reparto territoriale, l’uomo ha continuato a insultare pesantemente i militari dell’Arma e ha sfogato la propria rabbia contro le strutture della caserma, danneggiando a calci la porta della camera di sicurezza. I reati contestati a suo carico sono resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.

L’arresto è stato sottoposto al vaglio dell’autorità giudiziaria competente. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, dopo aver analizzato i fatti e convalidato il provvedimento restrittivo, ha disposto per il quarantanovenne l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’episodio ha destato molta preoccupazione tra i clienti del bar e i passanti che hanno assistito alle fasi concitate dell’aggressione in una delle piazze più frequentate della cittadina.