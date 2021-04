interpellanza di un deputato del pd

Un parlamentare nazionale del Pd chiede un commissario per la Salute in Sicilia

Presentata una interpellanza al Governo nazionale

Elencate le criticità nella gestione dell’emergenza sanitaria

Prosegue l’assedio del Pd a Musumeci

“Valutare la necessità di nominare un Commissario per la Salute in Sicilia”. Lo ha detto il parlamentare nazionale del Pd, Santi Cappellani che ha presentato un’interpellanza parlamentare per chiedere al Governo nazionale di intervenire in Sicilia, la cui gestione sanitaria è finita nel caos a seguito dell’inchiesta della Procura di Trapani sui dati del Covid19. Allo stesso tempo, il deputato del Pd ha chiesto al presidente della Regione di nominare un nuovo assessore alla Salute, che, Musumeci, dopo le dimissioni di Ruggero Razza, ha tenuto per se.

Il caso Sortino

Nella sua interpellanza, Cappellani ha evidenziato altri problemi legati alla gestione dell’emergenza sanitaria, tirando in ballo la vicenda di Sortino, raccontata da BlogSicilia, che ha visto protagonista una famiglia, impossibilitata ad essere sottoposta ai tamponi, dopo la positività di una donna, per via della mancanza di reagenti.

“Ho saputo che – spiega Cappellani – una componente di un nucleo familiare, residente a Sortino è risultata positiva dopo un tampone e che i familiari conviventi, rivoltisi al presidio sanitario di competenza, per effettuare il dovuto tampone, hanno appreso della mancanza di reagenti, e dunque dell’impossibilità di effettuare i tamponi, e quindi posti in una quarantena non dovuta”.

“Tante zone rosse”

Nella sua interpellanza, il parlamentare nazionale del Pd ha messo altra carne sul fuoco, evidenziando altre lacune nella gestione dell’emergenza. “Le zone dichiarate “rosse” in Sicilia sono in aumento esponenziale. Inoltre, tanti sono gli anziani isolati lasciati a se stessi senza alcuna cura da parte delle istituzioni”.

Offensiva del Pd a Musumeci

Prosegue, però, l’offensiva politica del Pd al presidente della Regione. Ad annunciarla è stato, nei giorni scorsi, a BlogSicilia, il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo che ha anche indicato il periodo in cui andare alle urne. Proprio ieri, deputato regionale del Pd, Nello Dipasquale, ha attaccato duramente il capo della struttura tecnica di supporto per il piano di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 , nominato da Musumeci nell’ottobre scorso.