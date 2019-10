Chiusi gli uffici di via Ausonia e piazza Giulio Cesare

Caos e disagi per la Tari provocata dalla chiusura degli sportelli informativi del Comune in piazza Giulio Cesare e in via Ausonia. Con la prossima scadenza del 31 ottobre sono tanti i cittadini che chiedono chiarimenti sulle cartelle pazze.

I due front office sono chiusi e i contribuenti sono stati dirottati all’ottava circoscrizione, in via Fileti, e l’altro alla sesta, in via Monte San Calogero.

Il risultato pochi addetti e tanto caos.

A segnalare l’emergenza è proprio un utente un benzinaio che si è dovuto spostare da piazza Sant’Erasmo per raggiungere la via Fileti dove ha trovato tantissime persone accalcate che stavano tornando indietro perché oggi non sarebbero riusciti ad avere notizie.

“Sono stato sorpreso pure io – dice il presidente della settima circoscrizione Marco Frasca Polara – nessuno ci ha avvertiti”.

Gli uffici comunali sono chiusi perché il Comune ad agosto ha preso la decisione di chiuderli per gestire l’arretrato.

«È una decisione che abbiamo preso ad agosto, quando abbiamo capito che non riuscivamo più a gestire l’arretrato», dice la dirigente Maria Mandalà, che a luglio è arrivata alla guida del settore Tributi e «ho trovato una situazione grave, con circa 40 mila pratiche arretrate che significano non solo possibili prescrizioni per gli evasori ma anche il cervellone in tilt, con il rischio serio di moltiplicare le cosiddette “cartelle pazze”».

Mandalà aggiunge di aver segnalato l’emergenza all’amministrazione, “ma mi sono pure stati tolti altri due funzionari» e i pochi dipendenti rimasti sono per lo più in part time o usufruiscono della legge 104, lavorando di fatto meno di quanto servirebbe. Così, nel tentativo di allungare la coperta troppo corta, sono stati chiusi gli sportelli per il pubblico”.