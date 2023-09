Un uomo inciampa e a causa del trauma perde i sensi

Momenti di paura a Capaci, nel palermitano, dove un anziano cade in una buca battendo con violenza la testa sull’asfalto. In seguito al trauma ha perso i sensi. Fortunatamente per lui ad assistere alla scena drammatica un carabiniere fuori servizio che gli ha presto immediato soccorso e lo ha rianimato. La vittima dell’incidente finisce in ospedale per accertamenti.

Non si è accorto della buca

E’ successo in via Sommariva dove l’uomo, un anziano, era in compagnia della moglie. Da un certo punto è caduto mentre camminava non essendosi accorto della presenza di una buca sull’asfalto. Nella caduta l’uomo ha perso conoscenza dopo aver battuto la testa a terra. Il carabiniere che si trovava di passaggio, l’appuntato scelto Davide Strazzeri, lo ha subito soccorso e lo ha rianimato. Nel frattempo è giunta un’ambulanza del 118 che per accertamento ha trasportato l’anziano all’ospedale.

Le ferite

La vittima della caduta ha riportato ecchimosi e graffi sul viso e sulla testa. Sul posto è intervenuto una pattuglia della polizia municipale per verificare le condizioni dell’asfalto. Avviate operazioni di messa in sicurezza dell’area disconnessa.

La disavventura al noto chef Natale Giunta

Gli incidenti causati dalle strade malconce continuano a susseguirsi nel palermitano. Qualche tempo fa era toccata una simile disavventura al rinomato chef Natale Giunta. Era a bordo del monopattino quando è finito in una delle tante buche che si sono formate a Palermo per la mancanza di manutenzione negli anni. Successe in piazza don Sturzo. Il monopattino finì su una buca e il noto ristoratore cadde a terra sbattendo violentemente la faccia e provocandosi diverse lesioni al naso e in tutto il corpo. Venne operato d’urgenza per ricomporre la frattura al naso e furono necessari diversi punti di sutura. “Una città che invita i propri cittadini al green – disse a caldo dopo quella disavventura -, una città che lancia i monopattini come un cambiamento educativo nella mobilità. Una città che rischi la vita con tutte le buche che ci sono in giro”.

