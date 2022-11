Lo spaccio di droga nel parcheggio, carabiniere fuori servizio scopre tutto

Michele Giuliano di

Sgominato un giro di spaccio di droga nel parcheggio di una cittadina della provincia catanese. Un giovane è stato arrestato, un altro segnalato alla prefettura.

Notati tanti giovani

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Giarre hanno arrestato un 20enne residente nella stessa cittadina Catanese, con precedenti di polizia e quindi conosciuto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ stato incastrato da un militare del nucleo radiomobile libero dal servizio, il quale aveva notato nel parcheggio di un supermercato di Riposto un gruppo di ragazzi che circondava un 20enne.

Le mosse sospette

In particolare il militare ha notato che il 20enne aveva ceduto qualcosa ad un ragazzo del gruppo, che poi si era allontanato velocemente. Ritenendo che fosse in corso un’attività di spaccio di droga, il carabiniere ha richiesto l’intervento di una pattuglia, che è immediatamente intervenuta nel parcheggio, nei cui paraggi ha fermato il presunto acquirente. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di una dose di marijuana e per questo è stato segnalato come assuntore alla locale prefettura.

Il tentativo di fuga inutile

I carabinieri, una volta accertati i fatti, hanno proceduto al controllo del 20enne, che non appena li ha visti, ha tentato di darsi alla fuga in direzione via Piersanti Mattarella. E’ stato però subito bloccato dopo pochi metri e trovato in possesso di un sacchetto di stoffa, contenente due buste di plastica, al cui interno erano nascosti 480 grammi di marijuana, due involucri con 30 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e la somma di denaro in contanti di 200 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il 20enne ha avuto l’arresto convalidato e adesso si trova agli arresti domiciliari.

Altro arresto a Catania

Sempre per spaccio c’è stato un altro arresto a Catania. I carabinieri hanno arrestato una casalinga, nascondeva 10 mila euro di cocaina in cucina. A fare la scoperta la “squadra lupi” del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania che hanno arrestato in flagranza di reato una pregiudicata catanese 57enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’attività investigativa ha consentito ai militari dell’Arma di accertare il coinvolgimento della donna, abitante in via Poulet nel popoloso quartiere di San Cristoforo, in una presunta attività di spaccio di droga.