Un ragazzino di 17 anni fermato a Villabate

Beccato un nuovo presunto rider minorenne della droga nel Palermitano. I carabinieri della stazione di Villabate hanno arrestato un 17enne accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello scooter i militari nel corso di una perquisizione hanno trovato 35 dosi tra cocaina e hashish. L’indagato, è stato inizialmente portato al centro di prima accoglienza “Francesca Laura Morvillo” in attesa dell’udienza di convalida.

L’analisi dello stupefacente

La droga sequestrata è stata inviata al laboratorio di analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti tecnici. Il gip ha convalidato l’arresto e il minorenne è stato portato in comunità.

Ragazzini spacciatori

Non è certamente una novità quella di vedere minorenni coinvolti in attività di spaccio. Nello scorso ottobre era scattata un’operazione antidroga della polizia di Stato nel quartiere Sperone di Palermo dove sono finiti in carcere Gaetano Ingrassia, 31 anni, considerato al vertice dell’organizzazione, Vincenzo Marino, 26 anni, e Pietro Argeri, 32 anni. Ai domiciliari Sebastiano Chiappara, 23 anni, e Lorenzo Testa, 31 anni. Provvedimento di arresti domiciliari è stato notificato anche Giacomo Cannizzaro, 30 anni, che si trovava già in carcere. La banda utilizzava anche un minorenne come vedetta. Sul ragazzo c’è una segnalazione al tribunale per i minorenni.

Spaccio attorno ad un bar

Lo spaccio si svolgeva attorno al bar Vaccarella in via Di Vittorio a Palermo. I presunti pusher arrestati utilizzavano i tetti del bar per nascondere la droga sotto i pannelli solari. L’esercizio commerciale oggi è stato chiuso. Il questore di Palermo Leopoldo Laricchia ha sospeso la licenza al bar. “Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati circa 19 mila euro.

Altro arresto nel ragusano

E non è una prerogativa di Palermo quella di utilizzare minorenni nello spaccio. Appena qualche giorno fa i carabinieri della tenenza di Scicli, nel Ragusano, hanno arrestato per spaccio di droga un ragazzo di 16 anni. Nel corso di un controllo, per fermare il traffico di stupefacenti nelle vie del centro ibleo, i militari si sono imbattuti nel minore che aveva con sé 32 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un taglierino, nonché la somma contante di 30 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento di spaccio.