indagine dei carabinieri

E’ stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio un 17enne di Ragusa che, nella sua abitazione, avrebbe gestito un mercatino della droga. Il gip ha convalidato la misura cautelare, disponendo il trasferimento del minore in un centro di accoglienza.

Bloccato con uno scooter senza targa

L’indagine ha avuto origine quando i carabinieri si sono accorti del ragazzo, di origini lombarde, allontanarsi in sella ad uno scooter che era privo di targa. Il conducente è stato fermato dai militari ma, per via del suo nervosismo, avrebbe provato a sottrarsi al controllo e così, dopo averlo calmato gli inquirenti si sono diretti nella sua abitazione, dove vive da solo.

Droga e soldi in casa

Sul tavolo della cucina, i carabinieri hanno rinvenuto un panetto di hashish di circa 40 grammi, un bilancino di precisione e del materiale per confezionare gli stupefacenti. Inoltre, nascosti all’interno di un calzino custodito nel comodino vicino al letto, la somma contante di 1100 in banconote di diverso taglio. Tutto quanto è stato posto sotto sequestro dai carabinieri del comando provinciale di Ragusa che non hanno affatto chiuso le indagini.

Le indagini sui canali di rifornimento

Restano da accertare alcune questioni, intanto la fonte di approvvigionamento del 17enne, che, evidentemente, si sarebbe rifornito da qualcuno, forse nella stessa città iblea ma questo dovrà essere dimostrato. L’altro aspetto da verificare è se il 17enne fosse da solo a gestire questo spaccio di droga o se, coinvolto, in una rete più ampia

Risponde anche di resistenza

“In ragione della sostanza stupefacente, degli strumenti per il confezionamento, del denaro detenuti e di quanto fatto per cercare di eludere i controlli, il diciassettenne veniva arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, denunciato per resistenza e violenza a pubblica ufficiale e ristretto presso il centro di prima

accoglienza di Catania, come disposto dall’Autorità Giudiziaria” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Ragusa.