indagine dei carabinieri a scicli

I carabinieri della Tenenza di Scicli hanno arrestato per spaccio di droga un ragazzo di 16 anni. Nel corso di un controllo, per fermare il traffico di stupefacenti nelle vie del centro ibleo, i militari si sono imbattuti nel minore che aveva con se 32 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un taglierino, nonché la somma contante di 30 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento di spaccio.

La fuga del minore

Il minore non appena ha capito di essere finito nel mirino dei militari, ha provato a scappare a piedi ma è stato acciuffato poco dopo e condotto nella caserma dei carabinieri dove, al termine della perquisizione, è saltata fuori la droga e tutto l’occorrente, conservati in un marsupio.

La droga nei laboratori

Quanto rinvenuto è stato sequestrato e, lo stupefacente è stato già inviato al laboratorio di analisi dell’Asp di Ragusa per gli accertamenti e valutarne la purezza. L’arrestato è stato condotto nel centro di prima accoglienza per minori di Catania, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania.

Il giudice, al termine dell’udienza, ha convalidato la misura cautelare nei confronti del minore ma ha disposto contestualmente i domiciliari

Minore narcos nel Siracusano

Nei giorni scorsi, I finanzieri del comando provinciale di Siracusa hanno tratto in arresto a Rosolini un minorenne trovato in possesso di un chilogrammo di hashish suddiviso in 10 panetti. Le indagini sono state avviate dopo aver scoperto in una piazza dello spaccio del Comune agricolo una comitiva di ragazzi, seduti vicino ai propri scooter.

In uno di questi, nella disponibilità dell’indagato, c’era una busta nera contenente 10 panetti da 100 grammi l’uno di sostanza stupefacente, verosimilmente di tipo hashish, e un’agenda nel quale vi era segnata una lunga lista di clienti a cui era stata venduta la sostanza con l’indicazione del guadagno ricevuto per ogni singolo scambio.