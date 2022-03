La polizia arresta un uomo con articoli sospetti dentro una busta

Dentro il minimarket con articoli sospetti all’interno di una busta. Ad accorgersi di tutto la polizia che di fronte al sospetto che quella fosse merce rubata l’uomo non ha saputo fornire risposte. Anzi, si è pure dato alla fuga e ha opposto resistenza alla polizia al momento dell’arresto.

La pattuglia in via Garibaldi

Agenti del commissariato San Cristoforo a Catania in servizio di controllo del territorio, transitando in via Garibaldi, hanno notato all’interno di un minimarket un uomo che tentava di vendere della merce che aveva all’interno di due buste. Insospettiti dall’atteggiamento del soggetto che portava la merce da vendere all’interno di una busta di plastica, i poliziotti si sono fermati a controllarlo.

Nessun chiarimento

Alla richiesta di chiarimenti sulla provenienza della “mercanzia” che tentava di vendere, l’uomo si è dimostrato reticente e non ha fornito alcuna risposta plausibile, anzi, è apparso sin da subito insofferente al controllo di polizia. Durante la procedura di perquisizione, poi, con uno scatto improvviso il sospetto si è dato alla fuga, innescando un inseguimento a piedi per la via Garibaldi. Gli agenti, però, sono stati più veloci e lo hanno raggiunto in pochi minuti in via Pardo, dove il fuggitivo con non poca difficoltà è stato bloccato e ammanettato, nonostante la veemente reazione.

Il provvedimento

Condotto in commissariato, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e anche denunciato per il reato di ricettazione. La merce dentro le buste è stata sottoposta a sequestro e successivamente devoluta alla “Congregazione Missionarie della Carità”.

Un quartiere difficile

E’ sicuramente un quartiere difficile quello di San Cristoforo, dove si registra una diffusa illegalità. Appena qualche giorno fa l’ennesima operazione. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Dante hanno denunciato un 37enne nigeriano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, appena si è accorto della presenza dei militari, ha tentato una fuga tra le viuzze limitrofe ma è stato rintracciato e bloccato, grazie anche all’ausilio di un’altra pattuglia nel frattempo sopraggiunta, nonostante il violento tentativo di darsi alla fuga. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un involucro, al cui interno sono stati rinvenuti 40 grammi di marijuana e la somma contante di 100 euro, ritenuta possibile provento di spaccio.