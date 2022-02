Alla vista dei carabinieri ha cercato di far perdere le proprie tracce

Nei pantaloni aveva appena nascosto la droga, vede i carabinieri e si mette in fuga. Dopo un inseguimento viene bloccato e denunciato, non senza aver tentato con violenza di divincolarsi dalla stretta dei militari. Scene da far west nel quartiere di San Cristoforo a Catania, territorio da sempre difficile dove lo spaccio di sostanze stupefacenti resta tra le piaghe più pericolose.

Le accuse

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Dante hanno denunciato un 37enne nigeriano perché accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale. E’ accaduto nella tarda serata, nel corso di un servizio di contrasto all’illegalità diffusa in via Vivaio nel quartiere di San Cristoforo, i carabinieri hanno sottoposto a controllo il 37enne notato in strada a piedi mentre nascondeva un involucro sospetto nei pantaloni.

La fuga

Appena si è accorto della presenza dei militari, che nel frattempo lo avevano raggiunto, l’uomo ha tentato una fuga tra le viuzze limitrofe ma è stato rintracciato e bloccato, grazie anche all’ausilio di un’altra pattuglia nel frattempo sopraggiunta, nonostante il violento tentativo di darsi alla fuga. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un involucro, al cui interno sono stati rinvenuti 40 grammi di marijuana e la somma contante di 100 euro, ritenuta possibile provento di spaccio.

A Palagonia altra operazione

Nei giorni scorsi sempre nel catanese è stato arrestato un 26enne che aveva con sé una pistola carica e vari involucri con all’interno della droga. E non è passato inosservato agli occhi dei carabinieri. Il giovane è incappato, per sua sfortuna, in una pattuglia dei carabinieri che in quel momento era impegnata in un servizio di controllo dei veicoli nel centro cittadino palagonese. I militari hanno subito notato la presenza di un giovane a bordo di una Lancia Y, a loro già conosciuto per i suoi precedenti giudiziari, tra i quali una sentenza definitiva per tentato omicidio e porto abusivo di armi da fuoco.