quattro fermi

Operazione contro il fenomeno del consumo e dello spaccio di droga da parte della Polizia di Stato a Siracusa porta a quattro arresti operati nelle principali piazze della città.

In due arrestati in via Algeri

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti in via Algeri ed hanno sottoposto a controllo due uomini, rispettivamente di 41 e 45 anni. Durante la perquisizione i poliziotti hanno rinvenuto 313 euro in contanti, circa 5 grammi di marijuana, 0.40 di hasish e 0.23 di cocaina. Trovati anche un bilancino di precisione e alcuni fogli di carta nei quali era annotata dettagliatamente la fruttuosa attività di spaccio. I due si trovano ora ai domiciliari.

Fermato 27enne con droga e una pistola a salve

La Squadra Mobile, con la collaborazione dei cinofili della Questura di Catania, nell’ambito di servizi di controllo del territorio hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione di un giovane di 27 anni. Il giovane è stato arrestato poiché trovato in possesso di droga e di una pistola a salve. Infatti la perquisizione ha permesso di rinvenire 381 grammi di marijuana e 8,6 grammi di cocaina e un bilancino di precisione oltre a materiale per il confezionamento.

Inoltre è stata rinvenuta una pistola a salve modificata con annesso un caricatore contenente quattro cartucce. Anche il giovane ora è ai domiciliari per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per detenzione di arma clandestina.

Un uomo portato in carcere

Sempre a Siracusa, gli agenti della Squadra mobile hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Siracusa, che revoca la precedente misura degli arresti domiciliari, nei confronti di un uomo di 54 anni.

Quest’ultimo è stato condannato a 4 mesi di reclusione poiché riconosciuto colpevole del reato di tentato furto aggravato commesso a Floridia (SR) nel 2017. Al momento dell’esecuzione dell’ordinanza di carcerazione, l’uomo è stato trovato in possesso di 14 grammi di cocaina e 6 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi, nonché di materiale per il confezionamento e, per tali motivi, è stato arrestato, altresì, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Infine l’uomo è stato portato nel carcere di Cavadonna.