in via algeri

Blitz antidroga nella piazza dello spaccio della polizia di Siracusa

Sono tre le persone che sono state arrestate

La droga ed i soldi rinvenuti nelle loro abitazione

Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno arrestato due uomini che, nonostante fossero ai domiciliari, spacciavano droga. Il blitz è scattato in via Algeri, una delle principali piazze per la vendita di droga, insieme ai cani, Jocco e Sky, dell’unità cinofila di Catania.

La bottega della droga

I poliziotti si sono recati all’interno dell’abitazione di un uomo di 47 anni, con precedenti penali per droga, che si trovava ai domiciliari.

Al termine del controllo, è stata scoperta una vera bottega dello spaccio: nel bagno, occultate in un vano a muro coperto da una mattonella, sono state rinvenute e sequestrate ben 94 dosi di cocaina, 83 grammi di marijuana, 23 dosi di hashish e parte di un panetto di hashish per un totale di circa 59 grammi, 730 euro in banconote di vario taglio, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, nonché una cartuccia calibro 9 “corto”.

Pistola sequestrata

Gli agenti si sono recati sul terrazzo del condominio ed hanno rinvenuto una pistola semiautomatica con caricatore e 5 cartucce ed un revolver, calibro 38 e 19 cartucce del medesimo calibro, sequestrate a carico di ignoti.

Il secondo arresto

E’ stato controllato anche un altro stabile di via Algeri dove vive un giovane di 25 anni, anche lui ai domiciliari, che aveva nella sua disponibilità 230 grammi di marijuana, custodita in due buste di cellophane sottovuoto.

Il 25enne è stato posto agli arresti domiciliari mentre il 47enne è stato accompagnato in carcere, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Blitz antidroga delle Volanti

In un altro controllo antidroga a Siracusa, gli agenti delle Volanti hanno sequestrato in una casa 50 dosi di marijuana e altri 272 grammi della stessa sostanza all’interno di una busta sottovuoto, 149 dosi di hashish, 41 dosi di cocaina, vario materiale da taglio e confezionamento della droga, un bilancino di precisione, un fornellino da campeggio, per la cottura della cocaina, e 385 euro in contanti. Un uomo è stato arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di droga e detenzione illegale di munizionamento.