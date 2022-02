I quattro fermati a dei posti di blocco a Sant’Agata di Militello

E’ di un arresto e tre denunce il bilancio di un’attività di contrasto allo spaccio di droga dei carabinieri a Sant’Agata di Militello, nel messinese. In due posti di blocco sono state fermate altrettante auto: tra perquisizioni al veicolo e personali sono saltati fuori 161 grammi di sostanza stupefacente. Tra i denunciati anche un minorenne.

La prima perquisizione

L’operazione più consistente ha riguardato l’auto fermata al cui interno vi erano un uomo di 38 anni ed un minore. Al terminale il primo risultava essere stato denunciato per vari reati e già sottoposto ad avviso orale del questore. Dal momento che i due fermati dimostravano evidenti segni di nervosismo, facendo ipotizzare che potessero nascondere qualcosa, venivano perquisiti sul posto e poi accompagnati presso negli uffici del commissariato dove la perquisizione veniva estesa al veicolo.

La cocaina

All’interno della vettura venivano rinvenute, ben occultate, due confezioni con sostanza stupefacente del tipo cocaina, per complessivi 100 grammi. La droga era contenuta all’interno di due distinti sacchetti di plastica per alimenti, chiusi da nastro adesivo; parte della sostanza era in polvere e parte cristallizzata. Considerato il costo per ogni grammo e la quantità della sostanza rinvenuta, che una volta tagliata sarebbe stata suddivisa in centinaia di dosi, dalla vendita si sarebbe potuto ricavare oltre 10 mila euro. Lo stupefacente è stato sequestrato e sottoposto dal personale della polizia scientifica ad analisi qualitativa che dava esito positivo per la presenza di sostanza stupefacente del tipo cocaina e suoi derivati.

Perquisizioni nelle abitazioni

A seguito del rinvenimento della droga venivano effettuate delle perquisizioni nelle abitazioni dei due fermati, con esito negativo. Ad entrambi veniva contestato il reato di detenzione ai fini di spaccio. Il 38enne è stato arrestato ed il minorenne, di 16 anni, denunciato a piede libero; il tutto sotto la direzione ed il coordinamento della Procura di Patti e di quella per i minorenni di Messina.

Denunciata una coppia

L’altra operazione ha riguardato invece una coppia di 51 e 41 anni, anche loro fermati in auto ad un posto di blocco. L’uomo ha dei precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti; anche in quel caso, il nervosismo di entrambi faceva ipotizzare il possesso di droga, per cui venivano condotti in ufficio, dove, a seguito di una perquisizione personale, venivano trovati addosso alla donna 61 grammi di sostanza stupefacente, del tipo hashish. La perquisizione domiciliare consentiva di trovare del materiale idoneo al taglio della sostanza ed un bilancino di precisione. I due sono stati accusati di detenzione ai fini di spaccio.