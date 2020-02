Accertamenti anche nei confronti di persone e veicoli

Giro di vite sui posteggiatori abusivi di Catania da parte della Polizia di Stato e della Polizia Locale che hanno agito nell’area di Largo Paisiello e di via Sant’Euplio.

Due catanesi sono stati denunciati in via S. Maria La Grande e a Largo Paisello. Altri due posteggiatori abusivi recidivi, il catanese C.S. e del catenoto M.M., sono stati sorpresi in via Gambino, all’angolo con la via Paternò, e in piazza G. Verga. Per loro scatterà adesso l’emissione dell’avviso orale de Questore.

Accertamenti anche nei confronti di persone e veicoli, nel cui corso sono emerse altre irregolarità che hanno portato i poliziotti a indagare in stato di libertà il catanese B.I. per il reato di ricettazione,. L’uomo è stato fermato e controllato su un ciclomotore rubato che è stato sequestrato.