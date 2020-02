Uno è risultato recidivo

Polizia di Stato di Catania e la Polizia Municipale, con l’ausilio di personale dell’Esercito Italiano impegnato nell’operazione Strade Sicure, hanno multato quattro posteggiatori abusivi nella zona di Largo Paisiello e di via Sant’Euplio.

Ai quattro uomini è stato sequestrato l’incasso della giornata ed è stata notificata la diffida ad astenersi dall’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, con l’avviso che in caso di ulteriore infrazione si procederà penalmente nei loro confronti. Uno dei quattro, T.D., è risultato recidivo in tale condotta e quindi, in applicazione del suddetto dettato normativo, sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria.