Task force di controlli della polizia municipale nella zona di Montepellegrino, a Palermo. In tre sono stati sanzionati.

Approfittando del notevole afflusso di persone provenienti da ogni parte della città in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Rosalia, i posteggiatori erano posizionati in corrispondenza della rotatoria Largo Sellerio e in via Nicastro.

Gli agenti i abiti civili e con auto civetta li hanno individuati e sanzionati per un importo di 771 euro ciascuno.