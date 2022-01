Uomo morto in spiaggia a Romagnolo, perquisizione in una casa di Ciaculli

Ignazio Marchese di

31/01/2022

I carabinieri di Palermo ieri hanno eseguito una perquisizione in un’abitazione nel quartiere Ciaculli a casa di un uomo che era scomparso da alcuni giorni. Non è stato sequestrato nulla. Non è escluso che questi controlli possano essere collegati al cadavere dell’uomo ritrovato con una ferita alla testa sabato nella spiaggia di Romagnolo a Palermo. Al momento non c’è nulla di ufficiale. Ma i militari avrebbero seguito una pista precisa per identificare l’uomo trovato senza vita nell’arenile. L’esame autoptico Dall’esame del medico legale era emerso che la vittima ha un’età compresa fra 55 e 60 anni. Carnagione chiara. Indossava un paio di jeans e una felpa a girocollo di colore grigio. Il corpo è stato trasportato a riva dalle onde. Ad accorgersi della sua presenza è stato un passante. La prima ispezione cadaverica eseguita dal medico legale, avvisato dai carabinieri, aveva fatto emergere la presenza di una piccola ferita alla fronte. Un taglio e una ecchimosi compatibili con una caduta sugli scogli prima finire in acqua. Nessuna denuncia di scomparsa L’uomo non fa parte della lista delle persone di cui è stata denunciata la scomparsa. Potrebbe essere, dunque, qualcuno che si è allontanato da casa volontariamente, magari con problemi psichici o di tossicodipendenza. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Forse i militari sono arrivati a quella casa a Ciaculli dopo il controllo delle impronte digitali. Per chiarire le cause della morte la procura ha disposto l’autopsia che verrà eseguita all’istituto di Medicina Legale dell’ospedale Policlinico.

I carabinieri di Palermo ieri hanno eseguito una perquisizione in un’abitazione nel quartiere Ciaculli a casa di un uomo che era scomparso da alcuni giorni. Non è stato sequestrato nulla. Non è escluso che questi controlli possano essere collegati al cadavere dell’uomo ritrovato con una ferita alla testa sabato nella spiaggia di Romagnolo a Palermo. Al momento non c’è nulla di ufficiale. Ma i militari avrebbero seguito una pista precisa per identificare l’uomo trovato senza vita nell’arenile.

L’esame autoptico

Dall’esame del medico legale era emerso che la vittima ha un’età compresa fra 55 e 60 anni. Carnagione chiara. Indossava un paio di jeans e una felpa a girocollo di colore grigio. Il corpo è stato trasportato a riva dalle onde. Ad accorgersi della sua presenza è stato un passante. La prima ispezione cadaverica eseguita dal medico legale, avvisato dai carabinieri, aveva fatto emergere la presenza di una piccola ferita alla fronte. Un taglio e una ecchimosi compatibili con una caduta sugli scogli prima finire in acqua.

Nessuna denuncia di scomparsa

L’uomo non fa parte della lista delle persone di cui è stata denunciata la scomparsa. Potrebbe essere, dunque, qualcuno che si è allontanato da casa volontariamente, magari con problemi psichici o di tossicodipendenza. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Forse i militari sono arrivati a quella casa a Ciaculli dopo il controllo delle impronte digitali. Per chiarire le cause della morte la procura ha disposto l’autopsia che verrà eseguita all’istituto di Medicina Legale dell’ospedale Policlinico.