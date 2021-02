indagine dei carabinieri di vittoria

Scoperto un deposito di merce rubata che era nella disponibilità di un gruppo di rumeni

Sono stati i carabinieri a scovare il nascondiglio, ricavato in un garage

Sono state emesse delle denunce per ricettazione in concorso

I carabinieri hanno invitato le vittime dei furti a presentarsi in caserma

I carabinieri della Compagnia di Vittoria hanno eseguito una perquisizione in un garage, situato a Vittoria, nella disponibilità di un gruppo di persone, di nazionalità rumena, tra i 21 ed i 42 anni, che sono stati denunciati per ricettazione in concorso.

La merce

Al termine dei controlli, i carabinieri hanno rinvenuto fili di rame; un computer notebook marca HP; casse stereo di varie marche; alcuni bidoncini di fitofarmaci di diversa capacità e marca; trapani, motoseghe, compressori, smerigliatrici, saldatrici, motori a pompa, quadri elettrici professionali da cantiere, e un martello pneumatico marca Parkside; crick per auto e utensili vari. I rumeni, che sono stati sentiti dagli inquirenti, non hanno saputo fornire la provenienza dei materiali rinvenuti. La refurtiva è stata sottoposta a sequestro.

Ricerca dei proprietari

I carabinieri sono alla ricerca dei proprietari degli oggetti rinvenuti. “Pertanto, si invitano gli aventi diritto a presentarsi presso il Comando Compagnia Carabinieri di Vittoria, portando a seguito copia della denuncia di furto ed eventuali fotografie degli oggetti sottratti necessari per effettuare il riconoscimento della merce ed

avviare l’iter per la successiva restituzione” fanno sapere i carabinieri.