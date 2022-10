Cancello e lucchetti sulla strada, operai Amap non possono più accedere all’impianto fognario

Michele Giuliano di

11/10/2022

Gli operai dell’Amap non possono più raggiungere l’impianto di sollevamento fognario di contrada Ciachea a Capaci. Di fatto, quindi, non riescono più ad effettuare i necessari interventi di manutenzione o le manovre ordinarie che necessiterebbero in alcuni casi. Questo perché l’unico passaggio che evidentemente sino ad oggi era stato acconsentito per “gentile concessione” adesso è stato interdetto. Il proprietario della particella catastale da dove era consentito il passaggio ha sbarrato tutto. E adesso il sindaco di Capaci, Pietro Puccio, è stato costretto ad emanare un’ordinanza contingibile e urgente.

Il lucchetto al cancello

Il problema è sorto in questi giorni quanto un proprietario terriero, nell’incontrare gli operai dell’Amap, società di gestione in paese del servizio idrico e fognario, preannunciava che avrebbe vietato futuri nuovi accessi al terreno che da su via Rapallo. Nel contempo ha provveduto ad inserire un ulteriore lucchetto sulla catena di chiusura del cancello provvisorio posto sulla stessa via bloccando di fatto l’accesso.

La ricerca catastale

L’Amap ha quindi avvisato per le vie ufficiali il Comune e a sua volta è stata avviata una ricerca catastale per capire la proprietà delle particelle dei terreni che attraversano questa zona. In totale sarebbero una trentina i proprietari terrieri scovati e per tutti è stata emanata una ben precisa ordinanza contingibile e urgente. A loro il sindaco ha intimato di consentire ad Amap di accedere all’impianto di contrada Ciachea utilizzando quindi il passaggio in via Rapallo.

I motivi sanitari

“Il passaggio deve essere garantito – precisa il primo cittadino – per consentire la gestione e manutenzione in costante attività al fine di scongiurare possibili inconvenienti igienico sanitari, derivanti dalla mancata operatività e manutenzione dell’impianto”. Nel contempo si sollecita a “ripristinare immediatamente lo stato dei luoghi eliminando i lucchetti apposti”. Dovrà quindi quantomeno essere lasciato aperto il cancello per permettere il transito degli operai per raggiungere agevolmente l’impianto. Adesso da vedere se ci saranno conseguenze per possibili contenziosi.