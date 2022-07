Succede ad Alcamo marina, l’arteria è compromessa

Ad Alcamo una delle strade più densamente abitate e trafficate rischia di cedere di schianto ma non si può chiudere al traffico veicolare. Il sindaco Domenico Surdi, d’intesa con la polizia municipale, ha stabilito di emettere un’ordinanza contingibile e urgente per garantire una serie di interventi tampone. Questi interventi saranno necessari “nelle more dell’iter occorrente alla progettazione dei lavori e all’esecuzione di opere di definitivo consolidamento del costone”.

Cosa sta accadendo

In pratica la via Urano ha subito uno smottamento di terreno di scarpata a causa dell’eccezionale ondata di maltempo che si è verificata tra ottobre e dicembre e che ha colpito in particolare Alcamo marina. Ad essere stata quindi programmata la messa in sicurezza della circolazione stradale nel tratto stradale della Via Urano con l’esecuzione di interventi ritenuti indispensabili, indifferibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità.

Gli interventi

Ad essere stato stabilito nell’ordinanza una serie di interventi urgenti a cominciare dalla rimozione del materiale detritico depositato sulla corsia di marcia del tornante, consistente in un volume di circa 40 metri cubi. In programma poi la collocazione di una paratia di sicurezza, la creazione di un’area libera al deposito di eventuale materiale solido che possa scivolare naturalmente dal costone, taglio ed eliminazione della vegetazione in corrispondenza del doppio tratto curvilineo e la collocazione di specchi parabolici per la visibilità dei veicoli provenienti dal senso opposto. Previste anche delle limitazioni alla circolazione: il senso unico alternato nel tratto limitato a una sola corsia dal km 0+400 al km 0+450 con diritto di precedenza in direzione della statale 731 e la limitazione della circolazione ai soli veicoli con una massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate dal km 7+100 della statale 731 e dal civico 844 sulla provinciale 47.

No alla chiusura

Questa arteria non può essere chiusa. Lo ha stabilito lo stesso comando di polizia municipale per una serie di svariati motivi. “L’area – ha precisato nella sua relazione il comandante della polizia municipale, Ignazio Bacile – è costellata da numerose abitazioni, sia stagionali che principali, residenze, attività ricettive quali B&B, pubblici esercizi e case vacanze, oltre che dalla circolazione del traffico turistico, del fine settimana e derivante dagli spostamenti verso i locali di ritrovo della vicina Castellammare del Golfo. In caso di necessità di soccorso da prestare nell’area interessata, nonché per l’eventuale necessità di allontanamento della popolazione, la predetta Via Urano risulta essenziale quale via di esodo e via di accesso di soccorsi per tutta l’area attraversata dalla stessa”.