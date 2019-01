Indagano i carabinieri

Brutta esperienza per un’anziana ricoverata in ospedale. È successo a Capaci in provincia di Palermo, nella zona del centro storico.

Mentre la ottantasettenne era ricoverata, i malviventi – che probabilmente sapevano dell’assenza della pensionata – sono riusciti a rubare dall’abitazione della donna, 1 televisore e oggetti di poco conto.

A chiamare il 112 sono stati i nipoti. Ed i carabinieri hanno constatato il furto. Indagano i carabinieri della compagnia di Capaci.