L'uomo ricoverato al centro grandi ustioni di Catania

Tragedia a Capaci nel palermitano. Qui un uomo si è dato fuoco all’interno di un’abitazione.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 58enne, impiegato comunale, si è cosparso di liquido infiammabile e si è dato fuoco.

L’allarme è stato dato da un condomino del palazzo per forte odore acre. L’uomo è stato salvato appena in tempo dal provvidenziale intervento dei Carabinieri del Comando Stazione di Capaci.

I militari sono subito intervenuti per salvarlo, hanno sfondato la porta, sono entrati nell’appartamento dal quale proveniva quell’odore così penetrante e hanno trovato una persona che si era cosparsa di liquido infiammabile ancora viva, spegnendo le fiamme con una coperta, un salvataggio in extremis che ha scongiurato una tragedia.

Le fiamme non si sono propagate in casa, ma hanno causato ustioni di secondo grado al 58enne che è stato trasportato in elisoccorso al Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Cannizzaro di Catania.