Domani i funerali nella chiesa madre

Capaci si è svegliata con una terribile notizia. E’ morta la professoressa Maria Pia Mazzola, eccellente insegnante e maestra di vita. la donna conosciuta da tutti in paese perché era insegnante di religione della scuola media “Biagio Siciliano”.

Chi le è stato accanto loda il coraggio con cui ha lottato fino all’ultimo contro la malattia. Maria Pia è morta stanotte, aveva 63 anni.

Negli ultimi tempi le sue condizioni erano peggiorate ma anche nei momenti più drammatici è stata sempre circondata dall’affetto di tutta la famiglia e viene ricordata come madre e moglie esemplare. Lascia il marito, Benedetto, e due figli: Serafina e Orazio.

Amava profondamente il suo lavoro, che svolgeva con passione e dedizione. Insegnante dalla grande professionalità e disponibilità, con la sua dolcezza ha saputo lasciare un segno in tutte le persone che l’hanno incontrata, lascia un grande vuoto in chi l’ha conosciuta ed apprezzata.

Una persona straordinaria, dolce e sensibile – la ricordano alcuni suoi ex alunni – una professoressa sempre attenta e che sapeva volersi far bene.

Sono tantissime le azioni di solidarietà, che ha intrapreso, in maniera riservata e anonima. Ma soprattutto sarà ricordata da tutti coloro che l’hanno conosciuta, per il suo coraggio e per la sua forza d’animo, nell’affrontare una malattia implacabile che in pochi mesi l’ha portata via nel silenzio più assordante.

I funerali si terranno domani, lunedì 8 febbraio, alle ore 11 in Chiesa Madre, a Capaci, nel rispetto delle normative per il contenimento dell’emergenza sanitaria.